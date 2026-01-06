Cimpor vai expandir além-fronteiras redes 5G instaladas nas três fábricas portuguesas

A Cimpor está a analisar a possibilidade de expandir as redes móveis privadas 5G que tem nas fábricas de cimento em Portugal para outras áreas do grupo a nível internacional. A informação foi transmitida esta terça-feira pela empresa no âmbito da conclusão da implementação das redes em Alhandra, Loulé e Souselas por parte da Vodafone.

O plano passa agora por levar esta tecnologia moderna para outros departamentos ou fábricas, sendo que também produz em Cabo Verde, embora apenas agregados de cimento. Fonte oficial da Cimpor diz ao ECO que a cimenteira “pretende expandir a utilização das Redes Móveis Privadas [RMP] 5G para outros centros de produção da empresa a nível internacional, não podendo revelar, para já, os mercados em questão”.

“Essa expansão acontecerá ao abrigo de um novo acordo, não com a Vodafone Portugal, como é este, mas com a Vodafone Internacional”, detalhou a empresa, quando questionada sobre se manterá o contrato que assinou com a operadora de telecomunicações, em 2024, com a duração de dez anos.

O objetivo da expansão além-fronteiras é “promover uma integração ainda maior e otimizar todas as fases do seu processo produtivo, garantindo uma rede escalável para futuras implementações” de Internet das Coisas – IoT, inteligência artificial ou veículos autónomos (robô-táxis).

A decisão acontece após a Vodafone Portugal e a Ericsson terem concluído a implementação desta funcionalidade do 5G “puro” (SA – Standalone) em todas as unidades de produção de cimento em Portugal da Cimpor: Alhandra, Loulé e Souselas. “Beneficiam agora de uma cobertura 5G dedicada e completa, caracterizada por uma latência inferior a 10 milissegundos e ausência de interferências, superando as limitações das redes tradicionais em ambientes industriais complexos”, informou a telecom liderada por Luís Lopes.

Poupança de até 855 mil euros por ano

Os sistemas inteligentes de produção e o 5G SA permitem ganhos de eficiência, diretos e indiretos, de 10 a 15 milhões de dólares (de 8,5 a 12,8 milhões de euros) por ano, incluindo poupanças de até 855 mil euros graças à manutenção preditiva de equipamentos e a redução de até 140 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), segundo as empresas.

As novas redes fazem parte da estratégia de transformação digital da Cimpor e são capazes de monitorizar os ativos, otimizar os custos operacionais e reduzir o impacto ambiental das suas atividades. Quanto às infraestruturas e aplicações, desenvolvidas com parceiros tecnológicos, vão desde a assistência remota e assistida com óculos de realidade aumentada, manutenção preditiva, videovigilância inteligente e sensores de alta precisão para detetar antecipadamente desvios e a monitorização em tempo real.

A Vodafone considera que esta instalação tecnológica nas fábricas da Cimpor, além de comprovar o compromisso com a sustentabilidade, “reafirma o contributo destas redes para a competitividade da economia, em particular nas atividades industriais”.

“Com comunicações imediatas e sensorização em larga escala, é possível uma interpretação rápida dos dados e a realização de uma série de atividades à distância, que expande a atividade destas três fábricas muito para lá da sua localização física”, afirmou Henrique Fonseca, administrador da unidade de negócios empresariais da Vodafone Portugal.

“A implementação das redes privadas 5G nas nossas unidades de produção representa um passo decisivo no reforço da resiliência, eficiência e segurança das nossas operações industriais. Esta tecnologia cria as bases para uma nova geração de aplicações digitais e permite-nos operar com maior precisão e capacidade de resposta. Este é apenas o início de um percurso mais amplo”, comentou o chief technology officer global da Cimpor, Berkan Fidan.