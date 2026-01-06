Continente e Kasa escolhem Adclick Group para assumir marketing de influência
O Adclick Group será ainda responsável pela gestão integrada de social media da Kasa.
O Adclick Group vai assumir a estratégia de marketing de influência do Continente e da marca de decoração Kasa em 2026. No caso da Kasa, a parceria inclui ainda a gestão da presencial de social media.
A agência explica, em comunicado, que vai ser responsável pelo desenho estratégico, planeamento e execução integral do marketing de influência do Continente. A parceria contempla campanhas always-on, ativações táticas e o suporte estratégico a grandes momentos de marca, com destaque para eventos proprietários como o Festival da Comida Continente.
Por sua vez, no caso da Kasa, será responsável pela atuação coordenada entre canais próprios, conteúdo editorial e colaborações com criadores. O objetivo passa por reforçar o posicionamento da marca no digital, consolidar o seu território de inspiração e lifestyle e assegurar uma presença consistente e coerente em todos os pontos de contacto com o consumidor.
“A decisão de integrar a gestão de Social Media e Marketing de Influência numa única parceria reflete a importância estratégica de garantir total consistência na forma como a marca comunica e se apresenta ao mercado, assegurando coerência em todos os canais digitais“, considera o Adlick Group.
Para Bruno Salomão, CEO do Adclick Group, “esta parceria reflete a forma como encaramos o Marketing de Influência: com estratégia, exigência e integração no negócio das marcas. Trabalhar com o Continente e com a Kasa representa um reconhecimento muito significativo do nosso percurso enquanto grupo, e uma responsabilidade acrescida na entrega de impacto real“.
A agência já assumia a comunicação digital da ZU, marca da Sonae MC dedicada aos animais de estimação, desde outubro de 2025.
