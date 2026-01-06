Cuatrecasas reforça escritório do Porto e área de Público com integração de Tiago Amorim como sócio

A Cuatrecasas reforça o escritório do Porto e a área de Direito Público com a integração como sócio de Tiago Amorim, advogado com 30 anos de experiência. Tiago Amorim desenvolve atividade, maioritariamente, na área do Direito Administrativo. Nas últimas décadas, acompanhou alguns dos projetos público-privados do país.

No âmbito do contencioso, exerceu patrocínio em vários processos arbitrais, desempenhando várias vezes a função de árbitro. Além disso, conciliou, em vários períodos, a atividade de advogado com a vida académica, participando, como docente, em seminários e pós-graduações na Universidade Nova de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa (UCP) — Escola do Porto (EP) e Universidade do Porto.

Nuno Sá Carvalho, managing partner da Cuatrecasas em Portugal, comenta: “A atividade da Cuatrecasas está focada no segmento das operações mais complexas e dos clientes mais relevantes do mercado. Procuramos, assim, o melhor talento para ir ao encontro destes objetivos estratégicos e gerar valor acrescentado para os nossos clientes. A integração do Tiago Amorim alinha-se na perfeição com o Plano Estratégico da Cuatrecasas para os próximos anos”.

Lourenço Vilhena de Freitas, coordenador da área de Direito Público, sublinha: “a integração de Tiago Amorim é de grande relevância e vem acrescentar qualidade técnica à equipa da área de Direito Público da Cuatrecasas. É um advogado com muita experiência e capacidade para lidar com assuntos muito complexos. É um sócio de referência no Porto e no mercado de Direito Público”.

Tiago Amorim destaca: “esta incorporação representa um regresso a ‘casa’, uma vez que em 1998 integrei a Gonçalves Pereira, Castelo Branco & Associados, que estabeleceu depois um acordo com a Cuatrecasas. Volto a uma sociedade que evoluiu muito, que é muito mais internacional, com a ambição de contribuir, com a minha experiência, para o crescimento da área de prática do Direito Público e do escritório do Porto em geral”.

Tiago Amorim é licenciado em Direito pela UCP. Frequentou a pós-graduação sobre “Direito do Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente”, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e a pós-graduação sobre “O Novo Contencioso Administrativo”, da UCP. É, atualmente, doutorando na Faculdade de Direito da Universidade do Porto.