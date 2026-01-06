Dionísio Pestana entra na lista das cinco maiores fortunas de Portugal

As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram, em 2025, o ranking das 50 mais ricas em Portugal, com os patrimónios agregados a valer cerca de 47,7 mil milhões de euros, segundo a revista Forbes. Dionísio Pestana entrou no “top” dos mais ricos.

Num comunicado, a publicação indicou que “os cinco primeiros lugares do ranking, que equivalem a quase 17 mil milhões de euros” continuam a ser dominados pelas famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello, Azevedo, contando agora “com uma nova entrada, a de Dionísio Pestana“.

O ranking é liderado por Fernanda, Paula, Marta e Luísa Amorim, com 5.840 milhões de euros e participações no Grupo Galp, Corticeira Amorim, Amorim Luxury, Banco Luso-Brasileiro, além de herdades e imobiliário.

Segue-se a família Soares dos Santos, com 3.200 milhões de euros, que domina a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce.

Em terceiro surge a família Guimarães de Mello (3.100 milhões de euros) e participações no Grupo José de Mello, CUF, Brisa, Bondalti, José de Mello Residências, entre outras.

Em quarto lugar estão Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo, a quem a Forbes atribui 2.790 milhões de euros, com participações no grupo Sonae, que detém o Continente, e em várias outras áreas.

A fechar o topo do ranking aparece Dionísio Pestana, do Grupo Pestana, entre outros, com 1.980 milhões de euros.

Os restantes cinco lugares do top 10 pertencem a António Silva Rodrigues (Simoldes), Fernando Campos Nunes (Visabeira), família Alves Ribeiro (Alves Ribeiro Construção), família Silva Domingues (BA Glass) e Carlos Moreira da Silva (BA Glass).

“A Forbes Portugal avalia anualmente o património de cerca de cem empresários portugueses, usando para isso as suas participações em sociedades cotadas e não cotadas”, indicou, explicando que leva em conta informação publicamente disponível.