ENSA Seguros de Angola e BFA unem-se para impulsionar Bancassurance

O Banco de Fomento Angola (BFA) e a ENSA – Seguros de Angola assinaram um acordo de parceria que permite a comercialização de produtos da seguradora nas unidades de negócio do banco, numa estratégia de reforço do modelo de bancassurance em Angola.

Segundo informação divulgada pelo BFA, a parceria arranca com a disponibilização do Seguro Proteção Salarial, associado ao Crédito Solução, um produto de crédito de concessão rápida que passa a integrar a oferta permanente da instituição bancária.

Com este acordo entre o banco e a ENSA, o Seguro Proteção Salarial irá ter contratação simplificada na rede de Balcões BFA e pretende estender a sua abrangência em termos de cobertura, passando a incluir situações de morte, invalidez e desemprego com os sinistros a serem geridos pela ENSA.

“Esta parceria combina a solidez do BFA, a experiência da ENSA e, reflete o compromisso das duas Instituições em disponibilizar soluções adequadas às necessidades dos Clientes”, explica o BFA.

A ENSA está presente no mercado segurador angolano desde 1978 e tem uma quota de 27% do mercado angolano sendo a 46.ª maior no top das seguradoras africanas à data de 2024. Tem 30 agências em todo o país vendendo através do canal bancário do BFA, Millennium Atlantico, Banco Poupança e Crédito e BAI.