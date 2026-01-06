Governo avança com intervenção de 15 milhões de euros nas praias do Algarve

Num investimento de 14,9 milhões de euros, o Ministério do Ambiente vai avançar no próximo dia 12 de janeiro com a alimentação artificial das praias situadas entre Quarteira e Garrão (Loulé), numa extensão de 6,7 quilómetros de frente de mar. Com vista a mitigar a erosão das arribas e estabilizar a área, esta intervenção ficará concluída antes do arranque da próxima época balnear.

Além da mitigação da erosão das arribas, esta intervenção também vai “permitir a estabilidade de todo o troço e assegurar a ausência de efeitos negativos no sistema de ilhas barreira da Ria Formosa, a sotamar”, detalha o Ministério do Ambiente e Energia. No final da obra, está previsto o alargamento da parte emersa do areal das praias em cerca de 37,5 metros.

A empreitada foi adjudicada, por concurso público internacional, à empresa Dravosa, que assina o contrato de execução da obra no próximo dia 10 de janeiro, em Loulé.

Esta é uma das muitas intervenções que estão já em execução no litoral do Algarve. Maria da Graça Carvalho Ministra do Ambiente e Energia

Prevista no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de Santo António, esta intervenção exigiu a realização de um estudo de impacte ambiental e emissão da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

“Esta é uma das muitas intervenções que estão já em execução no litoral do Algarve, como [acontece na] Praia do Vau, em Portimão; [além] da renaturalização da Península do Ancão, da alimentação artificial da Praia da Fuzeta e Ilha da Armona, e da obra já em estudo para a reestruturação dos Molhos de Quarteira”, elenca a ministra do Ambiente e Energia.

Maria da Graça Carvalho justifica que estas empreitadas são fundamentais para “garantir a segurança das populações e a proteção da orla costeira”.