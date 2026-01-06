Há quem poupe 22 euros por mês com novas tabelas de retenção de IRS. Veja as simulações

Com o ano novo a arrancar, o Governo publicou as tabelas de retenção na fonte de IRS que vão ser aplicadas aos salários e pensões ao longo de 2026. As simulações feitas pela EY para o ECO mostram que o rendimento líquido mensal de vários trabalhadores em Portugal vai aumentar, sendo que há mesmo quem possa contar com acréscimos de 22 euros por efeito deste alívio no desconto que tem de ser feito todos os meses.

De acordo com o despacho publicado pelo Governo esta terça-feira em Diário da República, as novas tabelas de retenção têm em consideração, nomeadamente, os seguintes três fatores: a atualização dos escalões de IRS em 3,51%, a atualização do mínimo de existência para 12.880 euros e a subida do salário mínimo nacional, dos 870 euros praticados em 2025 para os atuais 920 euros.

Com base nesses fatores, o Governo decidiu, por exemplo, subir para 920 euros o limite até ao qual os trabalhadores e pensionistas estão dispensados de fazer retenção na fonte de IRS, o que significa que quem ganha o salário mínimo nacional vai continuar sem ter de fazer este desconto mensal.

Ora, as tabelas de retenção na fonte que vigoraram nos últimos meses de 2025 ditaram que, no caso dos solteiros sem filhos, apenas quem ganhava até 870 euros (o anterior salário mínimo nacional) estava isento de descontos mensais.

Assim, de acordo com as contas da EY, um solteiro sem filhos que já ganhava 920 euros em 2025 teve de descontar 21 euros por mês no último ano. Ao longo de 2026, ficará, no entanto, isento. Resultado: o seu rendimento líquido mensal vai aumentar 21 euros.

Vejamos agora o caso de um solteiro (também sem filhos) com um salário de 1.500 euros. Nos últimos meses de 2025, teve de reter 181 euros em sede de IRS. Já ao longo de 2026 o desconto mensal a que está obrigado é de 168 euros. Vê, deste modo, o seu rendimento líquido subir em 13 euros, como mostra a tabela abaixo (na galeria, encontra outros exemplos de rendimentos para solteiros sem filhos).









E no caso de um solteiro, com um filho e um salário de 2.500 euros? Neste caso, a retenção na fonte de IRS era de 457 euros por mês e passa agora para 437 euros, gerando uma poupança de 20 euros.

Já se esse mesmo solteiro com um filho tiver um salário bruto de cinco mil euros, a poupança será de 22 euros por mês ao longo deste ano. Isto porque a retenção na fonte de IRS a que está obrigado passa de 1.440 euros para 1.418 euros, conforme mostra a tabela abaixo (na galeria, encontra outros exemplos de rendimentos para solteiros com um filho).









Vamos agora aos contribuintes casados. Um trabalhador (casado, dois titulares e um dependente) com um salário de 920 euros já não descontava em 2025 e vai continuar assim.

Já se tiver um salário de três mil euros mensais brutos, pode contar com uma poupança de 21 euros, ao ver a retenção na fonte de IRS baixa de 662 euros para 641 euros (a galeria, encontra outros exemplos de rendimentos para casados com um filho).











Por outro lado, um contribuinte casado (dois titulares) com dois filhos e um salário bruto de dez mil euros tem direito a uma poupança de 22 euros. Neste caso, a retenção na fonte de IRS passa de 3.650 euros para 3.628 euros, de acordo com as contas da EY com base nas tabelas agora conhecidas.











Há que dar atenção ainda aos pensionistas. Segundo a EY, um reformado solteiro (sem dependentes) com uma pensão de 920 euros continuará isento de retenção na fonte de IRS, enquanto quem ganha 1.500 euros pode contar com uma poupança de quatro euros mensais.

Já um reformado com três mil euros de rendimento mensal verá a sua pensão líquida subir 14 euros, enquanto quem ganha cinco ou dez mil euros contará com um acréscimo líquido de 15 euros.











Estas simulações têm em conta apenas a retenção na fonte de IRS. Além destes descontos, os trabalhadores em Portugal têm ainda de pagar, todos os meses, as contribuições sociais (11% do vencimento).

Tendo sido publicadas logo nos primeiros dias de janeiro, estas tabelas de retenção na fonte devem ser aplicadas já aos salários processados em janeiro.