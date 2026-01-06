Hoje nas notícias: Caixa, Presidenciais e cadastro

A Heliportugal intentou uma ação judicial contra a CGD, alegando que o banco público nunca executou dívidas em incumprimento no valor de quase 30 milhões de euros, deixando os créditos prescrever. A mais recente sondagem da Pitagórica para as eleições presidenciais mostra uma luta renhida a cinco entre António José Seguro, André Ventura, Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Caixa deixa prescrever dívida de quase 30 milhões da Heliportugal

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) pode ter deixado prescrever várias dívidas que totalizam perto de 30 milhões de euros, segundo garante a empresa Heliportugal, que opera os três helicópteros ligeiros do Estado e que viu há pouco mais de um mês o seu plano de revitalização ser chumbado. Num processo que está a correr no Juízo Central Cível de Lisboa, a Heliportugal avançou há três semanas com uma ação judicial contra o banco público, pedindo que sejam declaradas prescritas várias dívidas à CGD, no valor global de mais de 29 milhões de euros, em grande parte relacionadas com o financiamento da compra de oito helicópteros. A Caixa, por seu lado, diz estar a fazer todos os esforços para recuperar créditos antigos.

Sondagem mostra luta renhida a cinco para Belém

Na primeira sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal/TVI/Jornal de Notícias/TSF após os últimos debates televisivos de dezembro, António José Seguro (19,3%) e Henrique Gouveia e Melo (19,2%) surgem em primeiro e segundo lugar, respetivamente, estando separados apenas por 0,1 pontos percentuais. Luís Marques Mendes (15,4%), o candidato apoiado pelos dois partidos que compõem o Governo, caiu para quinto lugar e fica atrás de João Cotrim de Figueiredo (18%), candidato da Iniciativa Liberal. André Ventura, por sua vez, reúne 18,9% das intenções de voto. O número de indecisos desceu consideravelmente, para 13,7%. Mas a “dupla” mais esperada para uma segunda volta é composta por Marques Mendes e André Ventura.

Cadastro simplificado deixa de ser gratuito

Quem tiver terrenos rústicos que queira identificar os respetivos limites geográficos e atualizar os registos pode continuar a fazê-lo junto do Balcão Único do Prédio (BUPi). Contudo, desde o início do ano, passou a ser necessário pagar as taxas e emolumentos a que haja lugar, deixando ainda de estar assegurados a não aplicação de coimas e o não aumento de impostos, não havendo, para já, certezas sobre se o regime de gratuitidade voltará a ser posto em vigor. Isto porque a lei que previa a gratuitidade dos registos caducou no final de 2025 e não foi renovada, pelo que os registos passam a ter de ser pagos. Fonte oficial do Ministério da Justiça referiu que “ainda não há qualquer decisão quanto à gratuitidade dos procedimentos”.

Mulheres recebem pensões 23% inferiores às dos homens

A disparidade entre homens e mulheres não se fica apenas pelos salários. Segundo o relatório “Pensions at a Glance, 2025”, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a diferença entre géneros existe também no valor das pensões, que em Portugal era de 23%, em linha com a média dos países da OCDE e ligeiramente acima da média da União Europeia, fixada nos 22%. Com desvios muito mais acentuados, acima dos 30% em desfavor das mulheres, estão países como o Reino Unido, os Países Baixos, a Áustria, o Luxemburgo, a Bélgica, a Suíça ou a Irlanda. Por seu lado, os menores desvios registam-se na Estónia, Islândia, Eslováquia, Chéquia, Eslovénia e Dinamarca, onde a oscilação é igual ou inferior a 10%.

Urgências dos hospitais com mais de cinco mil doentes ao mesmo tempo

A meio da tarde desta segunda-feira, as urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tinham mais de cinco mil doentes internados ou à espera de primeira observação médica. Os dados disponibilizados no Portal do SNS, relativos a 62 hospitais, indicam que pelas 15 horas aguardavam primeira observação médica após triagem, nas urgências gerais, mais de 1.400 utentes, a maioria dos quais (787) eram casos considerados urgentes (pulseira amarela). O tempo de espera mais elevado, de 3 horas e 55 minutos, registava-se no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Já a urgência com mais casos urgentes à espera de médico era a do Hospital Garcia de Orta, em Almada, com 41.

