Howden à espera da criação do Fundo Sísmico em Portugal

À espera que o Fundo Sísmico receba luz verde do Governo, a corretora mostra interesse em participar após ter sido escolhida para modelação de catástrofes pelo CCS em Espanha.

Em Espanha, o Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) – entidade pública que assegura a proteção contra eventos de elevado impacto que ficam fora do âmbito da cobertura de seguros privados, incluindo riscos como inundações, sismos ou erupções vulcânicas – selecionou a corretora de resseguros Howden Re, em parceria com a Howden Iberia, para realizar a modelação de catástrofes naturais.

David Santos, Managing Director da Howden Re Iberia. “A Howden Re teria todo o gosto em colaborar com a ASF para estruturar uma solução de resseguro público-privada para o mercado português”.

 

Com este acordo, a Howden Re irá começar a fornecer avaliações e a fazer estimativas de Perda Máxima Provável (PML) para o Consorcio de Compensación de Seguros em Espanha.

em Portugal, ainda está a ser discutida a criação do Fundo Sísmico e para Desastres Naturais, tendo o projeto legislativo já sido entregue pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) ao anterior Governo. Ainda assim David Santos, Managing Director da Howden Re Iberia, assegurou ao ECOseguros que a corretora está também interessada em contribuir para colaborar neste novo organismo.

“Enquanto corretora de resseguros, a Howden Re teria todo o gosto em colaborar com a ASF para estruturar uma solução de resseguro público-privada para o mercado português”, explica.

Nas palavras de Gabriel Bernardino, o Presidente da ASF, durante a sua tomada de posse em setembro deste ano, o Fundo Sísmico deve ser inspirado “em modelos internacionais de sucesso”, passando por um “sistema de responsabilidade partilhada entre o setor privado e o Estado”.

