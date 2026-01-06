Impresa homenageia fundador. Edifício Impresa passa a Pinto Balsemão

A mudança de nome do edifício do grupo ocorre no dia em que o Expresso celebra o seu 53º aniversário.

O grupo Impresa vai homenagear Francisco Pinto Balsemão, fundador do grupo que morreu no dia 21 de outubro de 2025, aos 88 anos, renomeando o Edifício Impresa, em Paço de Arcos, com o seu nome. A cerimónia ocorreu no dia do 53.º aniversário do Expresso, jornal que deu origem ao grupo. O edifício assumia o nome Edifício Impresa desde 6 de fevereiro de 2019, data em que a SIC passou a partilhar o edifício com o Expresso. Até então, o edifício chamava-se São Francisco de Sales.

Esta homenagem acontece também na semana em que Francisco Pedro Balsemão assume a direção da próxima edição do Expresso. Esse convite surgiu também para homenagear, de forma simbólica, o fundador do jornal. “Quando o Expresso comemorou o seu 35.º aniversário, a direção convidou Francisco Pinto Balsemão para voltar a dirigir o jornal por uma semana“, explicava João Vieira Pereira, diretor do Expresso.

Recorde-se que Francisco Pinto Balsemão lançou em 1973, o Expresso, e a primeira televisão privada em Portugal, em 1992, a SIC, entre muitos outros projetos editoriais. Fundou o Partido Social Democrata, em 1974, sendo o seu militante número 1. Exerceu o cargo de Primeiro-Ministro de Portugal entre 1981 e 1983.