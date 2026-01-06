Já estão publicadas tabelas de retenção de IRS para 2026. Veja aqui

Já estão publicadas as tabelas de retenção na fonte de IRS que irão ser aplicadas às remunerações e pensões ao longo deste ano. Os trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional — que sobe de 870 euros para 920 euros a partir deste mês — continuam a estar isentos do desconto mensal.

Todos os meses, os salários dos trabalhadores em Portugal são sujeitos a dois descontos: um para a Segurança Social (11%) e outro em sede de IRS, que é guiado pelas tabelas de retenção na fonte.

De acordo com essas tabelas, os vencimentos até 920 euros ficam dispensados de reter IRS na fonte todos os meses, o que significa que quem recebe o salário mínimo nacional continua isento de retenção na fonte.

No entanto, na Função Pública o “salário mínimo” — isto é, a base remuneratória — vai ficar acima da retribuição mínima garantida. A diferença é de cerca de 15 euros e é suficiente para levar quem ganha o salário mais baixo do Estado a descontar IRS todos os meses, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, apesar das críticas dos sindicatos.

Importa notar que as tabelas de retenção na fonte publicadas esta terça-feira refletem também a atualização do mínimo de existência para 12.880 euros prevista no Orçamento do Estado para 2026.

O mínimo de existência determina o nível de rendimento que é assegurado a cada contribuinte após a aplicação dos impostos. Ou seja, sempre que o rendimento depois da tributação é inferior ao mínimo de existência, o Estado abdica de imposto, ficando o contribuinte isento de IRS.

Com a atualização para os referidos 12.880 euros (anuais), garantiu-se que quem ganha o salário mínimo nacional ficaria isento de IRS este ano, o que já deixava prever a atualização das tabelas de retenção na fonte publicada esta terça-feira.

As novas tabelas refletem também a atualização dos escalões de IRS em 3,51%, em resultado da aplicação da fórmula automática, bem como a descida das taxas entre o 2.º e 5.º patamares de rendimentos em 0,3 ponto percentuais, que ficou estabelecida no Orçamento do Estado para 2026.

(Notícia atualizada às 11h41)