Jerónimo Martins vai fechar as 18 lojas de chocolates Hussel

A Jerónimo Martins vai encerrar até 30 de abril a rede de 18 lojas de chocolate e confeitaria Hussel. Aos colaboradores, cerca de 60 pessoas, foi “garantida estabilidade de emprego numa das restantes companhias” do grupo dono do Pingo Doce, informa a cadeia de distribuição em comunicado.

O retalhista aponta a decisão para o encerramento a um “conjunto de fatores”, cujo “impacto duradouro levou ao entendimento de estar-se perante uma situação de insustentabilidade da empresa sem que existam fundadas perspetivas de reversibilidade”, tais como a insolvência do parceiro alemão, forte subida das rendas e do preço do cacau.

A insolvência, em 2024, da Hussel GmbH, parceiro alemão de Jerónimo Martins na Hussel, pôs fim à parceria em que assentava a operação em Portugal, gerando “problemas de abastecimento e de perda de escala”, começa por explicar a retalhista em comunicado. “Num contexto de forte subida dos custos — sobretudo os relacionados com rendas –, estas dificuldades acabaram por revelar-se insanáveis”, diz.

Pesou ainda “muito”, diz o grupo, “a forte e continuada pressão sobre o preço do cacau induzida por uma combinação de fatores, com destaque para a queda da produção nos grandes países produtores (quando a procura global continua a aumentar), o impacto das condições climatéricas adversas nas colheitas e a tendência regulatória crescente (trazida designadamente pela anunciada aplicação do Regulamento Europeu Contra a Desflorestação)”, referem.

A rede irá ser encerrada até 30 de abril. Os colaboradores — “cerca de 60 pessoas, na sua maioria com vínculos efetivos”, segundo adianta fonte oficial da Jerónimo Martins ao ECO — serão integradas em outras companhias do grupo em Portugal.

