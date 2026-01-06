Juros do crédito à habitação caem pelo 10.º mês para mínimos de três anos

Pedir um empréstimo para comprar casa está a ficar mais barato. A taxa de juro das novas operações de crédito à habitação desceu em novembro pelo 10.º mês consecutivo, recuando para o valor mais baixo em mais de três anos.

A taxa média baixou para 2,82% em novembro, menos 0,03 pontos percentuais em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal. “Esta descida ocorreu tanto nos novos contratos como nos contratos renegociados, que registaram recuos de 0,02 pontos percentuais e 0,06 pontos percentuais, respetivamente, para 2,82% e 2,84%”, refere o supervisor.

Em comparação com os outros países da Zona Euro, onde a média estabilizou nos 3,3%, Portugal tinha a terceira taxa mais baixa, “situando-se 0,48 pontos percentuais abaixo da média da área do euro”. Apenas Malta e Espanha apresentam taxas mais baixas. Já Letónia e Estónia têm as taxas do crédito da casa mais elevadas da região.

Ainda segundo o Banco de Portugal, as famílias pediram 2,1 mil milhões de euros em novembro para comprar casa, menos 110 milhões em relação ao mês anterior. Como tem acontecido nos meses anteriores, os jovens até 35 anos foram os grandes responsáveis por esta procura, representando 62% do montante total, à boleia da garantia pública.

No segmento de empresas, a taxa de juro média caiu para 3,66% em novembro, recuando 0,01 ponto percentual face a outubro. Os bancos concederam 2,23 mil milhões de euros às empresas (incluindo novos contratos e contratos renegociados), menos 335 milhões.

(Notícia atualizada às 11h59)