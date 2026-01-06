Juros dos depósitos estabilizam. Portugal cai um lugar no ranking da Zona Euro

A remuneração dos depósitos a prazo estabilizou em novembro. Ainda assim, Portugal desceu um lugar no ranking da Zona Euro, passando a apresentar a quarta taxa mais baixa da região.

A taxa de juro média dos novos depósitos de particulares manteve-se nos 1,37% em novembro, sem alterações em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

Na Zona Euro, a taxa de juro média dos novos depósitos também se manteve inalterada, permanecendo nos 1,80%.

Ainda assim, avança o supervisor bancário, “Portugal desceu uma posição no ranking, passando a apresentar a quarta taxa mais baixa da área do euro”. Só Chipre, Grécia e Eslovénia têm taxas mais baixas. Já Itália e Países Baixos lideram a lista com taxas bem acima dos 2%.

Portugal tem a quarta taxa de juro dos depósitos mais baixa

Segundo o Banco de Portugal, o montante de novas operações de depósitos a prazo diminui 1,65 mil milhões de euros no penúltimo mês do ano passado, totalizando os 10,99 mil milhões.

No que toca às empresas, a remuneração média de novas aplicações a prazo caiu para 1,66% no mesmo mês. O montante destas novas operações de depósitos totalizou 8,6 mil milhões de euros, menos 1,13 mil milhões do que em outubro.

(Notícia atualizada às 11h45)