Marcelo inscreveu-se para votar antecipadamente para as presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa "inscreveu-se para votar de forma antecipada no domingo, dia 11, com o objetivo de chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade".

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, inscreveu-se para votar antecipadamente para as presidenciais no domingo, para “chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade”, divulgou esta terça-feira a Presidência da República.

Segundo a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa “inscreveu-se para votar de forma antecipada no domingo, dia 11, com o objetivo de chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade para os portugueses votarem e para que os que não possam ou não lhes dê jeito votar no dia 18, poderem exercer o seu direito de voto já no dia 11”.

O voto antecipado em mobilidade em Portugal, uma semana antes das eleições, no domingo 11 de janeiro, é permitido a todos eleitores recenseados no território nacional, numa mesa de voto à sua escolha num dos municípios do país. Não foi divulgado por enquanto o local de votação do Presidente da República.

As inscrições começaram no domingo e podem ser feitas até quinta-feira, na Internet, em www.votoantecipado.pt, ou por via postal.

