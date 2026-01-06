Montepio admite vender participação maioritária nos seguros

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) admite vender uma participação maioritária na Lusitania e Lusitania Vida, revelou o presidente do grupo, Virgílio Lima, salientando que só avançar para este processo depois de recuperadas imparidades nas companhias seguradoras.

“Temos um conjunto de imparidades que vêm do período da crise anterior, que afetou todas as entidades e que estão em recuperação, mas é uma matéria que, uma vez recuperada, poderemos fazer parcerias de desenvolvimento, mantendo, naturalmente, uma posição relevante e importante nas companhias”, adiantou Virgílio Lima à margem da tomada de posse dos novos órgãos associativos da AMMG para o mandato entre 2025-2029.

Questionado se o Montepio terá de manter uma posição maioritária no capital das seguradoras, Virgílio Lima disse que “não terá de ser”, manifestando assim abertura para a venda de mais de 50% do negócio segurador.

“Nós não precisamos de ter 100% para ter a atividade seguradora e, portanto, é natural que possamos fazer alguma parceria de desenvolvimento num momento próprio”, reforçou de seguida.

Recentemente, em entrevista ao ECO, o CEO da Lusitania, Paulo Martins Silva, revelou que “há grandes grupos internacionais” atentos ao negócio segurador do Montepio.

“Hoje, o grupo está a beneficiar da valorização das seguradoras, com as imparidades praticamente resolvidas e uma situação financeira muito mais estável. É natural que haja interesse — sabemos que existem grandes grupos internacionais atentos —, mas o foco da nossa gestão é continuar a criar valor, a reforçar a rentabilidade e a confiança no mercado”, afirmou o responsável.