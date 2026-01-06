Presidente do Montepio faz tabu sobre continuidade de CEO do banco

Virgílio Lima, que tomou esta terça-feira posse como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), mantém o tabu sobre a continuidade do CEO do Banco Montepio, cujo mandato terminou no final do ano passado, escusando-se a fazer um balanço sobre o desempenho de Pedro Leitão à frente da instituição financeira.

“Essa é uma matéria que tem um tempo próprio e que agora se vai colocar”, afirmou Virgílio Lima à margem da tomada de posse dos novos órgãos associativos da AMMG para o período entre 2026 e 2029.

Segundo adiantou aos jornalistas, terá de decorrer um processo prévio junto do Banco de Portugal em relação à nomeação da administração do Banco Montepio, mas “a expectativa é que a eleição se possa verificar com a apresentação pública das contas do banco, na assembleia que será previsivelmente em abril”.

O presidente reeleito admite que houve “um trabalho de evolução em diferentes domínios da atividade” do banco, algo que “reconhece e cumprimenta com muito apreço”. Ainda assim, reconhece que “há áreas onde se pode melhorar e desenvolver”, sem comentar, porém, se faz um balanço positivo ou negativo. “Hoje não comento essa matéria”, disse de forma enigmática.

Virgílio Lima foi reeleito com quase 90% dos votos nas eleições que tiveram lugar no final do ano passado.