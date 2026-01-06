Proença de Carvalho assessora Zumub em ronda de investimento

A Proença de Carvalho assessorou a Zumub numa ronda de investimento no valor total de 3,5 milhões de euros, realizada pelos investidores internacionais Festina Lente e Rosuha.

Os fundos agora captados destinam-se a financiar o crescimento da Zumub, empresa fundada por Urbano da Veiga, com especial enfoque no reforço da sua capacidade produtiva, incluindo a construção de uma nova fábrica, que representará um investimento adicional de 2,5 milhões de euros, bem como na consolidação da sua presença em mercados internacionais.

A equipa da Proença de Carvalho envolvida na operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e coordenada pelo associado sénior Miguel Almeida Simões, contando ainda com a participação dos associados Mariana Castro Pereira e Bruno Matias.

Segundo André Matias de Almeida, “é um orgulho fazer parte de um investimento tão relevante, que tem o potencial de transportar a Zumub para um novo patamar, ainda mais internacional, reforçando a sua posição como referência no setor”.

A Zumub, empresa portuguesa de suplementos alimentares, é atualmente parceira oficial ou fornecedora de nutrição desportiva de 14 equipas da Primeira Liga portuguesa, incluindo o SL Benfica, Sporting CP e FC Porto.

No plano internacional, a marca tornou-se recentemente parceira do Feyenoord Rotterdam e do Atlético de Madrid, juntando-se a clubes que já utilizavam os seus produtos, como o Paris Saint-Germain Handball, Bayern Munich Basketball e AS Monaco.