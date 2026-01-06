Saiba quais as ofertas de eletricidade mais baratas no arranque de 2026

Depois de a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos ter anunciado a decisão final quanto às tarifas que vão estar em vigor, em 2026, no mercado regulado da eletricidade, ficou do lado dos comercializadores do mercado livre lançarem as suas propostas finais para 2026. De acordo com o simulador da ERSE, que foi atualizado esta terça-feira com os dados mais recentes das ofertas disponíveis, saiba quais são as ofertas com melhor preço consoante o tipo de agregado familiar no qual se encaixa.

Para esta análise, considerou-se sempre uma tarifa simples (ao invés de bi-horária ou tri-horária) e excluíram-se ofertas condicionadas com ou fidelização, mas entram na lista ofertas para novos clientes e “outros reembolsos/descontos”.

São também aqui apresentadas tarifas indexadas, isto é: ofertas em que o preço da fatura oscila de acordo com os preços de mercado da eletricidade. O valor que está apresentado no simulador da ERSE é calculado com base na expectativa do preço médio para os próximos 12 meses, pelo que é aconselhável que sejam feitas consultas regulares ao simulador, para perceber se a vantagem se mantém.

Tendo tudo isto em conta, para um casal sem filhos, as três ofertas mais favoráveis tendo em conta o consumo típico deste agregado, de 1.900 quilowatts-hora (kWh), são das comercializadoras G9, EDP e Iberdrola:

G9, Vantagem+ : 33,35 euros

: 33,35 euros EDP, Eletricidade DD+FE – Digital 2025: 33,42 euros

Informação extra: 100% energia renovável. Exige débito direto.

– Digital 2025: 33,42 euros Informação extra: 100% energia renovável. Exige débito direto. Iberdrola, Mais Digital Amigo (oferta 40 euros): 34,67 euros

Informação extra: 100% energia renovável. Oferece um crédito de 40 euros aos clientes.

Em quarto lugar na lista das ofertas mais favoráveis encontra-se a primeira oferta indexada: é a Tarifa Tendência, da Plenitude, que deverá cobrar cerca de 35,36 euros por mês, e que garante aos clientes um abastecimento de energia totalmente renovável. A oferta do mercado regulado surge apenas em 17.º lugar da lista, associada a uma fatura de 37,26 euros mensais.

Para um casal com dois filhos, que tipicamente apresenta um consumo de 5.000 kWh e escolhe uma potência contratada de 6,9 quilovolt-ampére (kVA), EDP, G9 e Plenitude destacam-se com as melhores ofertas.

EDP, Eletricidade DD+ FE – Digital 2025 : 84,75 euros

Informação extra: 100% energia renovável. Exige débito direto.

– : 84,75 euros Informação extra: 100% energia renovável. Exige débito direto. G9, Vantagem+ : 84,80 euros

: 84,80 euros Plenitude, Tarifa Tendência: 85,52 euros

Informação extra: Oferta indexada e 100% de energia renovável

Neste escalão, as tarifas indexadas ganham maior destaque já que, depois de ocuparem o último lugar o pódio, preenchem ainda as quarta e quinta posição da lista, neste caso com as ofertas Rockwatt e Luzboa Spot, ambas da comercializadora Luzboa.

Só em sexto lugar a “saga” das indexadas é interrompida por uma oferta exclusiva para novos clientes da Plenitude, a Tarifa fácil + Cashback, para depois retomar até à nona posição. É preciso avançar até à terceira página para encontrar a oferta do mercado regulado, que fica, assim, em 12.º lugar da lista.

Por fim, para uma família numerosa, de um casal com quatro filhos, o correspondente a um consumo de 10.900 kWh e uma potência contratada de 13,8 kVA, as ofertas mais baratas, em termos mensais, são as seguintes:

G9, Vantagem+ : 186,23 euros

: 186,23 euros EDP, Eletricidade DD+FE – Digital 2025 : 186,60 euros

Informação extra: 100% energia renovável. Exige débito direto

: 186,60 euros Informação extra: 100% energia renovável. Exige débito direto Plenitude, Tarifa Tendência: 190,04 euros

Informação extra: 100% energia renovável. Oferta indexada

Fechado o pódio, voltam a multiplicar-se as ofertas indexadas (três da Luzboa e uma da Ezu Energia), novamente interrompidas pela mesma oferta para novos clientes da Plenitude, retomando no nono e décimo lugar.

É apenas em décimo lugar que surge uma tarifa da Plenitude, não indexada nem limitada a novos clientes, que cobra 198,69 euros por mês. O mercado regulado aparece apenas em 35.º lugar.

Apesar de esta simulação dar uma indicação de quais as ofertas mais favoráveis para os casos típicos, é possível que existam ofertas mais adequadas para o seu caso específico. A análise mais fiel à realidade de cada família deverá ter em conta os dados de consumo e preferências da mesma, as quais pode introduzir no mesmo simulador.