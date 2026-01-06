Salvador Caetano alia-se a gigante chinesa da mobilidade autónoma

A Neolix Technologies, que se assume líder global no desenvolvimento e fabrico de veículos logísticos autónomos, anunciou esta terça-feira uma aliança estratégica com a Salvador Caetano Auto. Um dos principais objetivos da parceria é promover em conjunto a uniformização e a difusão da logística autónoma na Europa.

“Esta importante colaboração representa uma expansão acelerada da Neolix no mercado europeu, com o compromisso de ambas as partes em explorar conjuntamente o futuro da mobilidade inteligente e em impulsionar a modernização dos ecossistemas de logística autónoma em Portugal e além-fronteiras“, avança a Salvador Caetano Auto.

Em comunicado, a empresa portuguesa reforça ainda que “a aliança pretende reforçar o desenvolvimento de soluções de transporte mais sustentáveis e inteligentes na Europa”.

“A Neolix Technologies é líder mundial em mobilidade autónoma no campo da logística, e a sua força tecnológica e experiência de mercado são amplamente reconhecidas no setor. Estamos muito satisfeitos por formar esta aliança estratégica com a Neolix, que permitirá trazer soluções avançadas de logística autónoma para Portugal e acelerar a transformação das nossas soluções locais de logística urbana”, realça o CEO da Caetano Mobility e administrador executivo da Salvador Caetano Auto.

“Esta colaboração está alinhada com o nosso compromisso de promover o transporte sustentável e inteligente, e estamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com a Neolix para impulsionar a inovação, criar valor e contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade inteligente da Europa”, assegura Miguel Fonseca.

“A aliança estratégica terá início com a exploração colaborativa de cenários de mobilidade autónoma, com um foco inicial na validação da integração das soluções autónomas de ponta da Neolix em ecossistemas industriais e logísticos. Ambas as partes partilham uma visão de longo prazo para o avanço da mobilidade autónoma, começando pela implementação de uma prova de conceito em Portugal, na qual se validarão os cenários em consideração“, explica a empresa portuguesa.

As empresas explicam que ao combinar os conhecimentos técnicos e a experiência de comercialização global da Neolix com o conhecimento do mercado local da Caetano Mobility, a “aliança irá trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes, contribuindo para o desenvolvimento do quadro regulatório português para a condução autónoma. Esta iniciativa terá como propósito o desenvolvimento de soluções RoboVan para um ecossistema de logística inteligente mais eficiente, seguro e sustentável – com potencial para ser implementado em toda a Europa”.

“A Neolix está empenhada em partilhar as tecnologias comprovadas de condução autónoma e a nossa experiência operacional em grande escala com parceiros globais”, afirma o presidente executivo da Neolix, destacando que “ao unir forças com a Salvador Caetano Auto, pretendemos não apenas levar soluções inovadoras ao mercado português, mas também colaborar para moldar o futuro da logística inteligente europeia, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável da região”, conclui Will Zhao.

Ambas as partes irão aprofundar a sua cooperação em co-inovação tecnológica, expansão de mercado e desenvolvimento de ecossistemas, levando as soluções consolidadas de mobilidade autónoma da Neolix a um número crescente de utilizadores europeus através da rede e capacidades próprias da Salvador Caetano Auto.

A Neolix tem uma rede de implantação global que abrange 15 países e regiões e uma frota de mais de 15 mil veículos autónomos em operação.

Já a Salvador Caetano Auto, grupo líder no setor automóvel em Portugal – tem presença em 48 países na Europa, América Latina e África, “posicionando-se como o parceiro estratégico ideal para a Neolix reforçar a sua presença na Europa”, conclui o grupo português.