Sfera Legal abre escritório em Portugal
Os escritórios Abranches Namora & Associados e Matos Fernandes & Associados integraram a Sfera Legal, passando a operar sob a marca Sfera Legal Portugal.
“A integração na rede representa um reforço do compromisso da nossa equipa em oferecer um serviço jurídico de proximidade, inovador e que mais facilmente garanta o acesso a novas oportunidades nos mercados internacionais“, refere em comunicado o sócio Tiago de Matos Fernandes.
A Sfera Legal é uma rede internacional de sociedades de advogados, criada em 2012, que presta serviço jurídicos full-service. Atualmente, integra um total de 150 advogados, estando prevista a abertura novos escritórios em Washington, em Bruxelas e em Madrid, durante o ano de 2026.
