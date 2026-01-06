Presidenciais 2026

Sondagem coloca Seguro e Gouveia e Melo a liderar luta renhida a cinco

  • ECO
  • 9:56

A sondagem da Pitagórica deixa Marques Mendes no quinto lugar, mas dentro da margem de erro com os quatro candidatos presidenciais que estão na frente.

Na primeira sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal/TVI/Jornal de Notícias/TSF após os últimos debates televisivos de dezembro, António José Seguro (19,3%) e Henrique Gouveia e Melo (19,2%) surgem em primeiro e segundo lugar, respetivamente, estando separados apenas por 0,1 pontos percentuais.

Luís Marques Mendes (15,4%), o candidato apoiado pelos dois partidos que compõem o Governo, caiu para quinto lugar e fica atrás de João Cotrim de Figueiredo (18%), candidato da Iniciativa Liberal. André Ventura, por sua vez, reúne 18,9% das intenções de voto.

As percentagens apresentadas dizem respeito às intenções de voto com distribuição de indecisos, cujo número desceu consideravelmente, para 13,7%. O inquérito da Pitagórica foi realizado nos dias 2,3 e 4 de janeiro, resultando numa amostra de 608 entrevistas com uma margem de erro máxima de 4,06% para um grau de confiança de 95,5%.

Os restantes candidatos surgem a grande distância. A sondagem indica 2,9% de intenções de voto em Catarina Martins, 2,8% em António Filipe, 1,8% em Jorge Pinto e 1,5% em Manuel João Vieira.

À questão sobre quem pensam que está em melhor posição para passar à segunda volta, os inquiridos apontaram o social-democrata que se destaca, com 32%, dez pontos acima do líder do Chega (22%), que fica em segundo lugar nesta tabela.

