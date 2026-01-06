Taxa Euribor desce a três meses, mantém-se a seis e sobe a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três meses, manteve-se a seis e subiu a 12 meses em relação a segunda-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,026%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,104%) e a 12 meses (2,226%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, manteve-se, ao ser fixada de novo em 2,104% .

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, . No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu, para 2,261% , mais 0,006 pontos do que na sessão anterior.

, mais 0,006 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou, para 2,026%, menos 0,008 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor de dezembro, esta voltou a subir a três, a seis e a 12 meses, mas de forma mais acentuada no prazo mais longo: a três meses subiu 0,006 pontos, para 2,048%; a seis meses avançou 0,008 pontos, para 2,139%; e a 12 meses aumentou 0,050 pontos, para 2,267%.

Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.