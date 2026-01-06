Tecnológica Compuworks abre delegação no Porto após expandir para Leiria

Negócios

Com sede em Lisboa e um hub em Leiria, empresa de infraestruturas de TI e cibersegurança liderada por Ricardo Teixeira espera vendas de um milhão de euros no primeiro ano de operações na região Norte.

A Compuworks, empresa de infraestruturas de TI e cibersegurança, anunciou esta terça-feira a abertura de uma delegação no Porto, depois de ter inaugurado um hub tecnológico em Leiria no ano passado.

“A abertura da delegação no Porto era o nosso grande objetivo e dá continuidade a um plano claro de crescimento sustentado e de presença nacional”, afirma o CEO da Compuworks. “Depois de Lisboa e da expansão para Leiria em 2025, fazia todo o sentido reforçar a nossa atuação no Norte, um mercado determinante para nós”, assegura Ricardo Teixeira.

Depois de Lisboa e da expansão para Leiria em 2025, fazia todo o sentido reforçar a nossa atuação no Norte, um mercado determinante para nós.

CEO da Compuworks

Ricardo Teixeira

Instalada no Tower Plaza, em Vila Nova de Gaia, a nova delegação passará a assegurar uma cobertura direta das regiões Norte e Centro. Para a empresa liderada por Ricardo Teixeira, a nova localização “permitirá um contacto mais direto com decisores, num contexto onde a proximidade e a relação de confiança continuam a ser determinantes”.

A Compuworks indica que já trabalha com várias empresas da região Norte, entre as quais a Hsols, a Cineplace e a Maleo.

A operação no Norte será liderada por Carlos Camelo, que assume o cargo de diretor regional Norte da Compuworks. Com mais de 30 anos de experiência no setor de IT, foi CTO da Decunify e responsável por áreas de negócio enterprise na Decsis, onde liderou equipas técnicas e operações nacionais nas áreas de cibersegurança, managed services, delivery e suporte, incluindo projetos internacionais.

Carlos Camelo, diretor regional Norte da CompuworksCompuworks

Para Carlos Camelo, o potencial da região Norte é claro: “O tecido empresarial do Norte, em particular a indústria e as PME, tem necessidades reais de organização e continuidade tecnológica. Muitas empresas não dispõem de equipas de IT dedicadas e precisam de um parceiro que assegure serviços, proximidade e confiança. É aí que a Compuworks se posiciona”.

No primeiro ano, a delegação vai contar com equipa técnica de dez pessoas, estando previsto o reforço progressivo da estrutura ao longo de 2026. A nível de faturação, a Compuworks estima ainda atingir cerca de um milhão de euros no primeiro ano da operação no Norte.

A empresa com sede em Lisboa assegura ainda que a “abertura da delegação surge num contexto de crescimento consistente da empresa, que deverá fechar 2025 com um crescimento médio de cerca de 25%, pelo quarto ano consecutivo”.

