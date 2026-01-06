Têxtil Adalberto investe quatro milhões para acelerar descarbonização

A Adalberto Textile Solutions concluiu, no final do ano passado, um dos maiores investimentos em descarbonização e eficiência energética na unidade industrial de Santo Tirso, um projeto avaliado em cerca de quatro milhões de euros, avança ao ECO a têxtil nortenha.

Com o objetivo de ter uma operação industrial mais eficiente, com menor impacto ambiental e preparada para responder às exigências atuais e futuras do mercado, o Projeto de Descarbonização Adalberto, financiado em 1,34 milhões pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contemplou a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, a adoção de tecnologias de alta eficiência e a implementação de sistemas digitais inteligentes para controlo e monitoramento.

Em comunicado, a empresa assegura que “este conjunto de investimentos na fábrica permite reforçar a capacidade produtiva da empresa, aumentar a competitividade internacional e criar condições sólidas para a manutenção e criação de postos de trabalho industriais”.

Jorge Machado CEO Adalberto Textile Solutions

“Este investimento reforça a nossa capacidade de crescer de forma sustentada, mantendo a produção em Portugal e criando oportunidades de emprego”, refere Jorge Machado, CEO Adalberto Textile Solutions, citado em comunicado.

“O nosso compromisso com a sustentabilidade é claro. Transformar a Adalberto numa empresa com uma operação industrial mais limpa, mais eficiente e preparada para o futuro. Este projeto de descarbonização assinala um marco importante nesse percurso“, assinala Rui Cernadas, COO da Adalberto Textile Solutions, através de um vídeo publicado na página do projeto.







O COO da Adalberto Textile Solutions explica ainda que a têxtil “implementou soluções que vão desde a substituição de combustíveis fósseis por biomassa até à otimização térmica, digitalização de processos e reduções significativas do consumo energético em toda a linha de produção”.

Rui Cernadas COO da Adalberto Textile Solutions

“Ao modernizar processos e aumentar a eficiência, também estamos tornando nossa operação mais resiliente e melhor preparada para os desafios da transição energética”, diz Rui Cernadas COO da Adalberto Textile Solutions.

Segundo a Adalberto, o projeto, que arrancou em 2022 e terminou em 2025, deverá reduzir em 68,81% as emissões de gases com efeito de estufa e alcançar uma poupança energética correspondente a 2.063,80 toneladas de petróleo, o que representa menos 48,50% no consumo de energia da fábrica de Santo Tirso.

O projeto envolveu onze medidas estruturadas:

Descarbonização do processo de produção de vapor através da substituição completa dos combustíveis fósseis; Aquecimento de ar nas ramas; Instalação de variadores eletrónicos de velocidade nos ventiladores das ramas A311 e A312, com automatização dos programas; Isolamento térmico do depósito de condensados, tubagens e acessórios da linha de vapor; Recuperação de vapor flash; Instalação de foulards duplos nas ramas A311 e A313; Implementação de sistemas IoT para monitorização de consumos; Instalação de permutadores de calor nas máquinas T128, T127, T124 e T121; Instalação de jets de nova geração; Pré-secadores de ourelas; Otimização da central de ar comprimido.

Fundada em 1969 por Adalberto Pinto da Silva e Noémia Sousa e Silva, a têxtil de Santo Tirso produz cerca de 50 mil peças por dia e exporta mais de 80% da produção para 14 mercados, nos seis continentes.

A Adalberto, que emprega 350 colaboradores, não revela o volume de negócios, mas garante ao ECO que o grupo cresceu cerca de 30% o ano passado. “Num ano de retração para o mercado têxtil e duro, conseguimos estabilizar e crescer”, adianta ao ECO o líder da empresa.