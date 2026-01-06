Trump avalia cenários para anexar a Gronelândia, que incluem a via militar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a avaliar com a sua equipa “múltiplas alternativas” para tomar posse do território dinamarquês da Gronelândia, incluindo por via militar, afirmou esta terça-feira a Casa Branca.

Trump “deixou claro que a aquisição da Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional para os Estados Unidos e é vital para manter sob controlo os nossos adversários na região do Ártico”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

“O Presidente e a sua equipa estão a discutir múltiplas opções para cumprir este importante objetivo de política externa e, claro, utilizar as Forças Armadas dos Estados Unidos é sempre uma opção disponível para o comandante-chefe”, adiantou, citada pela AFP.

Situada no Ártico, a Gronelândia é um território autónomo do Reino da Dinamarca, que é membro da NATO, aliança militar liderada pelos Estados Unidos.