Trump avalia cenários para anexar a Gronelândia, que incluem a via militar
Trump "deixou claro que a aquisição da Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional para os Estados Unidos", adiantou a porta-voz da Casa Branca.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a avaliar com a sua equipa “múltiplas alternativas” para tomar posse do território dinamarquês da Gronelândia, incluindo por via militar, afirmou esta terça-feira a Casa Branca.
Trump “deixou claro que a aquisição da Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional para os Estados Unidos e é vital para manter sob controlo os nossos adversários na região do Ártico”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
“O Presidente e a sua equipa estão a discutir múltiplas opções para cumprir este importante objetivo de política externa e, claro, utilizar as Forças Armadas dos Estados Unidos é sempre uma opção disponível para o comandante-chefe”, adiantou, citada pela AFP.
Situada no Ártico, a Gronelândia é um território autónomo do Reino da Dinamarca, que é membro da NATO, aliança militar liderada pelos Estados Unidos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Trump avalia cenários para anexar a Gronelândia, que incluem a via militar
{{ noCommentsLabel }}