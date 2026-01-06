Trump recusa eleições na Venezuela em 30 dias. “Primeiro, temos de consertar o país”

Mudança de poder na Venezuela

Após Nicolás Maduro clamar inocência num tribunal dos EUA, Governo Trump reúne-se esta semana com o setor petrolífero americano para discutir como revitalizar a indústria petrolífera da Venezuela.

Após o “ataque em grande escala contra a Venezuela” lançado no sábado pelos EUA para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro e a mulher prestaram na segunda-feira breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais. Ambos se declararam inocentes e a próxima audiência está marcada para 17 de março.

Entretanto, a vice-presidente executiva Venezuela Delcy Rodríguez já assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas, isto depois de os Donald Trump ter anunciado logo depois do início da operação militar que os EUA pretendem governar o país da América Latina até estar concluída uma transição de poder.

Rangel repete que há “aspetos benignos” no ataque dos EUA

Fátima Castro,

O ministro dos Negócios Estrangeiros reforça que a prioridade do Governo continua a ser a segurança da comunidade portuguesa na Venezuela e defende González como parte da solução.

