WPP ganha conta criativa e de meios da Meo, um dos maiores anunciantes do país

Ao fim de mais de 20 anos, as contas de criatividade e meios da Meo vão mudar de agências. A WPP ganhou a conta, num concurso no qual estiveram a OMD e Dentsu, as incumbente, e também a Publicis.

O ano começa com uma mudança de peso no mundo da publicidade. Ao fim de mais de duas décadas, as contas de criatividade e de meios da Meo, um dos maiores anunciantes do país, vão mudar de agências. A marca vai passar a ser trabalhada pela WPP, que ganhou em concurso as contas da operadora, sabe o ECO/+M.

Muda assim de mãos uma das maiores contas de publicidade do país e chegam também ao fim duas das parcerias entre agências e marca mais antigas do mercado. A Meo, recorde-se, era trabalhada desde o início pela Dentsu, na altura ainda Partners, e também há mais de duas décadas pela OMD.

A partir de fevereiro, as contas de criatividade e de meios passam a ser trabalhadas de forma integrada, por uma unidade criada para o efeito na WPP. Com cerca de 25 a 30 elementos, a criatividade será liderada por Hugo Veiga — que deixou o grupo em junho, mas regressa para este projeto — e a compra de meios é assumida pela Mindshare. Rodrigo Albuquerque, chief growth officer da WPP Media, é o responsável pela nova unidade, que une assim a área criativa, de media e a produção.

O processo de mudança de agências remonta a julho, altura em que foi lançado um concurso de publicidade integrado, embora estivesse previsto que as contas pudessem ser adjudicadas em separado. A concurso estiveram a OMD e a Dentsu, as incumbentes na media e na criatividade, e também a Publicis e a WPP, que ganhou a conta.

Esta vai então ser trabalhada de forma integrada pelo grupo liderado em Portugal por Francisco Teixeira, com a WPP Open, sistema operativo baseado em inteligência artificial, a assumir um papel central na gestão e integração de um dos maiores anunciantes do país.

A preços de tabela, ou seja, sem contabilizar os descontos negociados com os meios, a Meo investiu no acumulado dos primeiros 11 meses de 2025 perto de 373 milhões de euros em publicidade. O valor, mesmo salvaguardando que são preços de tabela, faz da operadora o sétimo maior anunciante do país. Neste ranking elaborado pela MediaMonitor a Ños ocupa a quinta posição e a Vodafone a oitava.