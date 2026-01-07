📹 Novas tabelas de IRS aumentam salário líquido. Veja as simulações
Tabelas de retenção da fonte foram atualizadas para refletir a subida do salário mínimo e alterações nos escalões de IRS. O ECO explica, em vídeo, que impacto terão no rendimento líquido.
Já estão publicadas as tabelas de retenção na fonte de IRS, que irão ser aplicadas aos salários e pensões ao longo de 2026. É possível agora calcular, nomeadamente, o ordenado líquido, sendo que, segundo as simulações feitas pela EY para o ECO, há quem poupe 22 euros com as novas taxas.
