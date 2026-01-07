5 coisas que vão marcar o dia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as estimativas mensais de emprego e desemprego de novembro. O Eurostat publica a estimativa rápida da inflação de dezembro, depois de em novembro ter sido 2,2%. É inaugurada a ampliação do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado. O Governo francês apresenta o projeto de lei para proibir redes sociais a menores de 15 anos e telemóveis nas escolas. Prossegue ainda esta quarta-feira o julgamento no caso BES Angola.

Arranca ampliação do Terminal 2 do aeroporto de Lisboa

Decorre esta quarta-feira a inauguração da ampliação do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, organizada pela ANA – Aeroportos de Portugal, com início às 15h00 e presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

INE divulga dados do emprego

O INE divulga nesta quarta-feira as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego relativas ao mês de novembro. Em outubro, a taxa de desemprego recuou para 5,9%, depois de ter permanecido nos 6% durante dois meses consecutivos. Os dados de outubro indicam que havia 329,1 mil pessoas desempregadas em Portugal, menos 7,3 mil em relação a setembro, enquanto a população empregada atingia cerca de 5,3 milhões de pessoas.

Eurostat estima inflação de dezembro

O Eurostat divulga nesta quarta-feira a estimativa flash da inflação relativa a dezembro de 2025,o indicador que acompanha a evolução dos preços na zona euro. Em novembro, a inflação situava-se nos 2,2%, afastando-se ligeiramente da meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE) de fixar a taxa de inflação em 2%.

França propõe proibir redes sociais a menores de 15 anos

Esta quarta-feira, o Executivo francês apresenta aos sindicatos do pessoal da educação o projeto de lei que propõe proibir o acesso a redes sociais a menores de 15 anos, bem como o uso de telemóveis nas escolas. O projeto conta apenas com dois artigos destinados a aplicar estas proibições. A intenção do Governo é que a nova legislação seja aprovada rapidamente, para entrar em vigor já no próximo ano letivo, a partir de setembro, tendo deixado de lado uma disposição de outra lei que estabelecia a maioridade digital aos 15 anos.

Prossegue julgamento do processo BES Angola

Prossegue esta quarta-feira o julgamento de Álvaro Sobrinho, ex-banqueiro e presidente do BES Angola, Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, e dos ex-administradores do BES Amílcar Morais Pires, Rui Silveira e Hélder Bataglia, no âmbito do processo que envolve alegados crimes de abuso de confiança agravado, branqueamento de capitais e burla agravada. O julgamento decorre após o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, a 15 de julho de 2024, ter decidido enviar os arguidos a julgamento, validando integralmente a acusação do Ministério Público.