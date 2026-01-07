Ideias +M

“A desinformação não vota, mas influencia” é a nova campanha da Comissão Nacional de Eleições

 + M,

A campanha de alerta para os perigos da desinformação é lançada pela Comissão Nacional de Eleições, no âmbito do processo eleitoral que decorre para a Presidência da República.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) lançou esta quarta-feira uma campanha para ajudar os cidadãos a identificar, prevenir e denunciar a desinformação em períodos eleitorais. O mote é “A desinformação não vota, mas influencia”.

Lançada numa altura em que decorre a campanha eleitoral para a eleição do novo Presidente da República, “a campanha surge num contexto de aumento da desinformação durante atos eleitorais e da necessidade de proteger a integridade do processo democrático“, explica a entidade, em comunicado.

Os principais objetivos passam por:

  • alertar para os perigos da desinformação;
  • reforçar a literacia mediática e digital;
  • ajudar a identificar, filtrar e separar a informação da desinformação;
  • criar/informar sobre mecanismos simples de denúncia;
  • informar sobre procedimentos corretos e fontes credíveis;
  • e minimizar o impacto de conteúdos falsos nos diversos canais.

No âmbito desta campanha, a CNE criou um microsite que contém informação sobre como reconhecer os sinais de desinformação eleitoral e quais os passos necessários para avaliar a origem, conteúdo e contexto da informação.

Foram ainda disponibilizados canais seguros e confidenciais para reportar ações de desinformação eleitoral. Um deles é um formulário digital.

A divulgação da campanha é feita por vários meios e plataformas, entre as quais as redes sociais, e através de publicidade digital em órgãos de comunicação social regionais e locais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

“A desinformação não vota, mas influencia” é a nova campanha da Comissão Nacional de Eleições

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Media
CNE critica modelo de debates televisivos

"O atual modelo não potencia promover o acesso amplo das diferentes manifestações de intenção de candidatura ao espaço público de debate televisivo”, lê-se no parecer.

Lusa,

Presidenciais 2026
Cartazes do Chega não constituem “ilícito eleitoral”

“Neste caso não se encontrou ilícito eleitoral onde a CNE pudesse intervir. Não descarta poder haver outro tipo de ilícitos, mas nesse caso o órgão competente é o Ministério Público", indicou a CNE.

Lusa,

Media
CNE contra debates acordados pela RTP, SIC e TVI

CNE avisa que vai comunicar a sua posição à Entidade Reguladora da Comunicação Social e à Autoridade da Concorrência "para que apreciem os factos e, se assim entenderem, se pronunciem".

Carla Borges Ferreira,