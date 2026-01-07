“A desinformação não vota, mas influencia” é a nova campanha da Comissão Nacional de Eleições
A campanha de alerta para os perigos da desinformação é lançada pela Comissão Nacional de Eleições, no âmbito do processo eleitoral que decorre para a Presidência da República.
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) lançou esta quarta-feira uma campanha para ajudar os cidadãos a identificar, prevenir e denunciar a desinformação em períodos eleitorais. O mote é “A desinformação não vota, mas influencia”.
Lançada numa altura em que decorre a campanha eleitoral para a eleição do novo Presidente da República, “a campanha surge num contexto de aumento da desinformação durante atos eleitorais e da necessidade de proteger a integridade do processo democrático“, explica a entidade, em comunicado.
Os principais objetivos passam por:
- alertar para os perigos da desinformação;
- reforçar a literacia mediática e digital;
- ajudar a identificar, filtrar e separar a informação da desinformação;
- criar/informar sobre mecanismos simples de denúncia;
- informar sobre procedimentos corretos e fontes credíveis;
- e minimizar o impacto de conteúdos falsos nos diversos canais.
No âmbito desta campanha, a CNE criou um microsite que contém informação sobre como reconhecer os sinais de desinformação eleitoral e quais os passos necessários para avaliar a origem, conteúdo e contexto da informação.
Foram ainda disponibilizados canais seguros e confidenciais para reportar ações de desinformação eleitoral. Um deles é um formulário digital.
A divulgação da campanha é feita por vários meios e plataformas, entre as quais as redes sociais, e através de publicidade digital em órgãos de comunicação social regionais e locais.
