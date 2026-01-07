Arquiconsult ‘nasce’ no Brasil com compra de empresa com negócios nos EUA

A consultora tecnológica portuguesa Arquiconsult adquiriu uma posição maioritária da Fênix, parceira local com quem diz manter uma relação há mais de 15 anos. A empresa brasileira tem atividade nos Estados Unidos, através de uma empresa em Miami, o que irá também permitir a abertura de portas deste mercado.

A consultora especializada em sistemas de gestão, colaboração e business intelligence adianta que o foco inicial do negócio será o Brasil, sobretudo em empresas de grande dimensão nas áreas de produção, agricultura e transportes.

“A entrada no Brasil é um marco estratégico para a Arquiconsult. Este passo reforça a nossa missão de levar soluções inovadoras a mercados com grande potencial e de apoiar empresas europeias na sua expansão internacional”, afirma o chief operating officer (COO) da Arquiconsult, citado em comunicado.

Com escritórios em Portugal, Espanha, Angola, Médio Oriente e Brasil, a Arquiconsult emprega cerca de 300 trabalhadores. Entre os clientes estão nomes como Mercedes-Benz, Gato Preto, Go Natural, Randstad, Hertz, Symington, Klog ou o grupo Malaquias.

“A parceria com a Fênix é um exemplo de confiança e visão partilhada, que nos permitirá crescer de forma sustentável e competitiva”, acrescenta Miguel Tiago de Almeida, que tem a expectativa de atingir 40% de crescimento em dois anos.

Com mais de 26 anos de experiência, a Fênix Sistemas e Consultoria emprega cerca de 50 colaboradores e tem escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Miami. A Arquiconsult acredita que esta aquisição, oficializada em julho do ano passado, irá “permitir crescer numa nova geografia, oferecendo suporte a empresas europeias que pretendam expandir-se para o Brasil”, refere a empresa.

“O Brasil, pela língua comum e pelo estatuto de décima maior economia mundial, representa um destino natural”, considera a tecnológica portuguesa, destacando que o país “vive um momento de crescimento no setor dos sistemas de gestão e está a implementar uma reforma fiscal profunda, criando oportunidades para implementação de soluções internacionais”.