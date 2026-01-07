Banco de Fomento financia em mais de dois mil milhões empresas afetadas pelas tarifas

As empresas já receberam cerca de 2.000 milhões de euros das linhas de financiamento disponibilizadas pelo Banco Português de Fomento para responder às dificuldades relacionadas com as tarifas impostas pelos EUA, disse esta quarta-feira o ministro das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento sinalizou, numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que o Governo, no início do ano passado, “quando a guerra comercial estava no momento mais difícil”, apresentou um programa que “está a ser desenvolvido pelo Banco Português de Fomento e que já esta no terreno”.

“Já há quase 2.000 milhões de euros de linhas já entregues às empresas”, adiantou, sinalizando que “esse programa está a funcionar e as empresas estão a usar esse programa do Banco de Fomento para responder às dificuldades das tarifas impostas pelo presidente [Donald] Trump”.

A linha BPF Invest Export destina-se a apoio a empresários no seguimento das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos.