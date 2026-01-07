CEO João Bento vai deixar CTT no final de abril. Acionistas principais recomendam Guy Pacheco como sucessor
Tendo completado 65 anos, João Bento optou por terminar carreira executiva. Quatro principais acionistas recomendam eleição do atual CFO, Guy Pacheco, para CEO na AG.
- Os CTT – Correios de Portugal anunciaram a saída do CEO João Bento, que terminará funções na Assembleia Geral Anual de abril de 2026
- Durante o seu mandato, João Bento liderou uma transformação significativa da empresa, destacando-se o crescimento médio das receitas e EBIT recorrente em 8,5% e 7,5%, respetivamente, entre 2018 e setembro de 2025.
- A sucessão será assegurada por Guy Pacheco como novo CEO e João Sousa como CCO, garantindo continuidade na liderança e estratégia da empresa.
Os CTT – Correios de Portugal anunciaram esta quarta-feira que o CEO João Bento, “tendo completado 65 anos, decidiu, conforme o seu plano pessoal, terminar a sua carreira executiva no final do atual mandato do Conselho de Administração dos CTT”, concluindo assim as suas funções na próxima Assembleia Geral Anual, a 30 de abril de 2026.
Em comunicado, os CTT adiantaram que no quadro da política de sucessão vigente, “foi desenvolvido um ponderado processo de seleção que culminará com a proposta de um grupo de acionistas incluindo o Grupo Manuel Champalimaud, Indumenta Pueri, Greenwood Investors e Grupo Sousa, para que Guy Pacheco seja eleito na próxima Assembleia Geral Anual como CEO e João Sousa como CCO para o mandato 2026-28“.
A Comissão Executiva dos CTT manterá assim um núcleo de executivos já envolvidos na definição e execução da estratégia dos dois últimos mandatos, explicou a empresa.
“Sinto-me muito honrado, privilegiado mesmo, por ter tido a oportunidade de conduzir os CTT ao longo desta fase da sua vida”, referiu João Bento, citado no comunicado. “Há muito que decidira terminar funções executivas aos 65 anos, e apenas uma sensação de missão não-cumprida me teria feito alterar tal decisão“.
“Felizmente, não só não é o caso, como também está assegurada a sucessão de forma muito sólida, pelo que partirei sentindo-me muito realizado com o que ajudei a fazer e muito tranquilo quanto ao futuro da empresa e da sua liderança”, sublinhou.
Compra da Cacesa e parceira com DHL foram marcos recentes
João Bento foi nomeado para o Conselho de Administração dos CTT a 20 de abril de 2017, como administrador não executivo, e tornou-se CEO a 22 de maio de 2019. “Durante o seu mandato como CEO dos CTT, liderou um ciclo de transformação profunda e bem-sucedida da empresa, que passou de um operador postal português para um player líder em logística na Península Ibérica”, salientou a empresa dos correios.
Segundo os CTT alguns dos marcos-chave deste ciclo incluem a reabertura de todas as lojas encerradas em sedes de concelho; o turnaround do negócio de Expresso & Encomendas em Espanha; a defesa da necessidade de uma nova lei postal e o consequente novo contrato de concessão do serviço público de correio; o crescimento e consolidação do Banco CTT e o estabelecimento da parceria de capital com a Generali; a criação de uma Divisão de Engenharia na sequência do desenvolvimento e expansão dos cacifos Locky; a aquisição da Cacesa e o estabelecimento da parceria de joint venture com a DHL“.
“Como resultado, entre 2018 e setembro de 2025, as receitas e o EBIT recorrente dos CTT cresceram a um ritmo médio de, respetivamente, 8,5% e 7,5% e o negócio de Expresso & Encomendas tornou-se aquele que mais contribui para as receitas e para o EBIT recorrente – 47% e 46% –, e para o crescimento”, acrescentou. “Durante este período, os CTT ainda estabeleceram uma política clara de remuneração acionista e concretizaram três programas de recompra de ações, totalizando 11% do capital social anterior.
Guy Pacheco foi nomeado para o Conselho de Administração dos CTT em dezembro de 2017 como CFO “e, desde então, desempenhou um papel fundamental no percurso da empresa, estando diretamente envolvido na definição e execução das decisões estratégicas, operacionais e de afetação de capital dos CTT ao longo de dois mandatos de gestão completos”.
(Notícia atualizada às 22h48 com mais informação)
