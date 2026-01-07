CEO João Bento vai deixar CTT no final de abril. Acionistas principais recomendam Guy Pacheco como sucessor

⚡ ECO Fast Os CTT – Correios de Portugal anunciaram a saída do CEO João Bento, que terminará funções na Assembleia Geral Anual de abril de 2026

Durante o seu mandato, João Bento liderou uma transformação significativa da empresa, destacando-se o crescimento médio das receitas e EBIT recorrente em 8,5% e 7,5%, respetivamente, entre 2018 e setembro de 2025.

A sucessão será assegurada por Guy Pacheco como novo CEO e João Sousa como CCO, garantindo continuidade na liderança e estratégia da empresa.

Os CTT – Correios de Portugal anunciaram esta quarta-feira que o CEO João Bento, “tendo completado 65 anos, decidiu, conforme o seu plano pessoal, terminar a sua carreira executiva no final do atual mandato do Conselho de Administração dos CTT”, concluindo assim as suas funções na próxima Assembleia Geral Anual, a 30 de abril de 2026.

Em comunicado, os CTT adiantaram que no quadro da política de sucessão vigente, “foi desenvolvido um ponderado processo de seleção que culminará com a proposta de um grupo de acionistas incluindo o Grupo Manuel Champalimaud, Indumenta Pueri, Greenwood Investors e Grupo Sousa, para que Guy Pacheco seja eleito na próxima Assembleia Geral Anual como CEO e João Sousa como CCO para o mandato 2026-28“.

A Comissão Executiva dos CTT manterá assim um núcleo de executivos já envolvidos na definição e execução da estratégia dos dois últimos mandatos, explicou a empresa.

“Sinto-me muito honrado, privilegiado mesmo, por ter tido a oportunidade de conduzir os CTT ao longo desta fase da sua vida”, referiu João Bento, citado no comunicado. “Há muito que decidira terminar funções executivas aos 65 anos, e apenas uma sensação de missão não-cumprida me teria feito alterar tal decisão“.

“Felizmente, não só não é o caso, como também está assegurada a sucessão de forma muito sólida, pelo que partirei sentindo-me muito realizado com o que ajudei a fazer e muito tranquilo quanto ao futuro da empresa e da sua liderança”, sublinhou.

Compra da Cacesa e parceira com DHL foram marcos recentes

João Bento foi nomeado para o Conselho de Administração dos CTT a 20 de abril de 2017, como administrador não executivo, e tornou-se CEO a 22 de maio de 2019. “Durante o seu mandato como CEO dos CTT, liderou um ciclo de transformação profunda e bem-sucedida da empresa, que passou de um operador postal português para um player líder em logística na Península Ibérica”, salientou a empresa dos correios.

Segundo os CTT alguns dos marcos-chave deste ciclo incluem a reabertura de todas as lojas encerradas em sedes de concelho; o turnaround do negócio de Expresso & Encomendas em Espanha; a defesa da necessidade de uma nova lei postal e o consequente novo contrato de concessão do serviço público de correio; o crescimento e consolidação do Banco CTT e o estabelecimento da parceria de capital com a Generali; a criação de uma Divisão de Engenharia na sequência do desenvolvimento e expansão dos cacifos Locky; a aquisição da Cacesa e o estabelecimento da parceria de joint venture com a DHL“.

“Como resultado, entre 2018 e setembro de 2025, as receitas e o EBIT recorrente dos CTT cresceram a um ritmo médio de, respetivamente, 8,5% e 7,5% e o negócio de Expresso & Encomendas tornou-se aquele que mais contribui para as receitas e para o EBIT recorrente – 47% e 46% –, e para o crescimento”, acrescentou. “Durante este período, os CTT ainda estabeleceram uma política clara de remuneração acionista e concretizaram três programas de recompra de ações, totalizando 11% do capital social anterior.

Guy Pacheco foi nomeado para o Conselho de Administração dos CTT em dezembro de 2017 como CFO “e, desde então, desempenhou um papel fundamental no percurso da empresa, estando diretamente envolvido na definição e execução das decisões estratégicas, operacionais e de afetação de capital dos CTT ao longo de dois mandatos de gestão completos”.

(Notícia atualizada às 22h48 com mais informação)