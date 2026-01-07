Cerca 400 mil pessoas assistiram ao debate a 11 para as presidenciais
Foram 399.236 os telespectadores que assistiram ao debate conduzido por Carlos Daniel, a 12 dias das eleições, mostram os dados da Dentsu para o +M
Foram duas horas e meia de debate e colocaram em estúdio todos os candidatos, ou “concorrentes” como foi dito, às eleições presidenciais de 18 de janeiro.
O confronto entre os 11 candidatos foi acompanhado por 317.101 telespectadores na RTP1, aos quais se juntaram mais 82.135 na RTP Notícias. Foram assim 399.236 os telespectadores que assistiram ao debate conduzido por Carlos Daniel, a 12 dias das eleições, mostram os dados da Dentsu para o +M.
Analisando o conjunto dos 28 debates que decorreram em novembro e dezembro, estes reuniram, em média, a preferência de 271.388 telespectadores, num total acumulado de 20.896.910 telespectadores. Se analisarmos apenas as emissões em direto, a média aumenta para 373.174.
Nos canais generalistas em sinal aberto – RTP1, SIC e TVI –, os debates foram assistidos, em média, por 621.708 telespectadores. A SIC foi a que conseguiu atrair mais telespectadores, com 762.608 telespectadores em média por debate.
A TVI não esteve muito atrás, com 709.474. Por fim, os debates na RTP1 foram assistidos, em média, por 510.340 telespectadores. Foi a estação pública a emitir mais debates – 12 –, com a SIC e TVI a emitir apenas oito.
Os debates mais vistos e menos vistos foram:
- André Ventura e Luís Marques Mendes – 1.242.261 (25 de novembro na SIC, SIC Notícias e RTP Notícias)
- André Ventura e António José Seguro – 1.052.872 (17 de novembro na TVI e RTP Notícias)
- André Ventura e Catarina Martins – 1.006.094 (28 de novembro na TVI, CNN Portugal e RTP Notícias)
- André Ventura e Henrique Gouveia e Melo – 985.555 (15 de dezembro na RTP1, RTP Notícias e News Now e 16 na News Now)
- Catarina Martins e Henrique
