Comemoração dos 100 anos da Ordem dos Advogados arranca esta sexta-feira
A Ordem dos Advogados dá início, sexta-feira dia 9 de janeiro, às comemorações do seu centenário, que decorrerão ao longo do ano com iniciativas distribuídas por todo o país e regiões autónomas.
O arranque das comemorações terá lugar em Faro, associando-se à celebração dos 30 anos do Conselho Regional de Faro, num programa que contará com a presença da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.
No dia anterior à sessão solene, quinta-feira dia 8 de Janeiro, o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, participará na conferência “Envelhecer com dignidade: Justiça, Proteção e Direitos”, no Auditório Verde da Universidade do Algarve, que contará também com a participação do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. Pode consultar o programa aqui.
PROGRAMA
8 de janeiro | Faro
14h30 – 18h30 – Conferência “Envelhecer com dignidade: Justiça, Proteção e Direitos”, Auditório Verde da Universidade do Algarve.
A iniciativa, promovida pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados, através da Comissão de Família e Crianças, integra o ciclo nacional “O Direito e a Família – da infância à velhice” e conta também com a participação do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, entre outras personalidades.
Mais informações aqui.
9 de janeiro | Faro
15h00 -17h00 – Sessão Comemorativa no Grande Auditório da Universidade do Algarve (Campus das Gambelas)
Intervenções da Reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio, e do Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Miguel Pina
Presença da Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice
Participação do Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano
Exibição de um vídeo evocativo do Bastonário Adelino da Palma Carlos
Exibição de um vídeo com testemunhos de antigos Presidentes do Conselho Regional de Faro e do Conselho de Deontologia de Faro
20h00 – Jantar Formal no Hotel Real Marina, em Olhão.
10 de janeiro | Programa social
11h30 – Visita às Caves da Quinta da Tôr, com prova de vinhos e tapas
13h30 – Almoço tradicional na Adega Nunes, no Sítio dos Machados, Barrocal algarvio
