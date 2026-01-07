Advocatus

Cuatrecasas assessora Airbus em joint venture com Critical Software para criar a Critical FlyTech

A equipa de assessoria da Cuatrecasas foi liderada pela advogada coordenadora da área de Societário e M&A Mariana Norton dos Reis.

A Cuatrecasas assessorou a Airbus na estruturação, negociação e conclusão da joint venture com a Critical Software para a constituição de uma nova empresa – a Critical FlyTech – que vai ser dedicada ao desenvolvimento de software integrado e serviços para aplicações aeroespaciais destinados à Airbus e afiliadas.

A joint venture é detida em 51% pela Airbus e em 49% pela Critical Software. Este projeto vai apoiar a liderança da Airbus no sector aeroespacial, através do design e desenvolvimento de soluções de alta fiabilidade, que são críticas para missões, e software certificável em vários domínios, como aviónica, sistemas de cabina e conectividade.

A equipa de assessoria da Cuatrecasas foi liderada pela advogada coordenadora da área de Societário e M&A Mariana Norton dos Reis e incluiu Sofia S. Alves e Megan Hackney, da mesma área de prática; José Maria Cabral Sacadura, de Fiscal; Pedro Marques Bom e António Souto Moura, de Concorrência e Direito da União Europeia; Joana Mota Agostinho, de Propriedade Intelectual, Tecnologias e Telecomunicações; e Sandra Lima da Silveira, de Laboral.

“Estruturar e negociar um acordo de joint venture é, por natureza, exigente: as partes devem definir claramente as respetivas contribuições e os requisitos para o negócio conjunto, garantindo, ao mesmo tempo, uma alocação equilibrada de riscos e um forte alinhamento de interesses”, destaca Mariana Norton dos Reis.

A joint venture reforça o investimento da Airbus em Portugal, combinando a vasta experiência da empresa no sector aeroespacial com o comprovado histórico da Critical Software na entrega de sistemas integrados seguros e fiáveis.

A Critical FlyTech, com sede em Coimbra, deverá iniciar atividade com mais de 100 colaboradores, prevendo-se que este número aumente para cerca de 300 até ao final de 2028.

