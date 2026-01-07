Decathlon sobe “salário mínimo” para mil euros brutos

A Decathlon decidiu avançar com um aumento do ordenado base mínimo dos trabalhadores que tem nos quadros para mil euros brutos mensais. É um valor superior ao salário mínimo nacional, que, a partir deste mês, passa a estar fixado em 920 euros brutos.

“A Decathlon Portugal inicia o ano com um reforço da sua política salarial, anunciando o aumento do salário base mínimo para todos os colaboradores com contrato sem termo, a tempo inteiro (40 horas) e com período experimental validado, que passa a ser de mil euros brutos mensais“, anunciou a empresa numa nota enviada esta manhã às redações.

A esta remuneração, acresce o subsídio de refeição e ainda potenciais prémios mensais de desempenho, “refletindo o contributo direto de cada colaborador para os objetivos da empresa“.

Por outro lado, a Decathlon decidiu rever o salário de entrada para funções de liderança intermédia, como responsáveis de desporto, que “passa a ser de 1.350 euros brutos mensais“.

“Considerando salário base, subsídio de refeição e isenção de horário, estes colaboradores passam a ter um salário bruto mensal garantido de 1.853 euros, podendo igualmente beneficiar de prémios mensais de performance“, salienta a empresa.

Estes reforços têm efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026, sendo refletidos nos respetivos processamentos salariais.

“É da nossa responsabilidade garantir condições justas, sustentáveis e alinhadas com os nossos valores, porque queremos que cada colaborador seja ainda mais vencedor do projeto e do crescimento da Decathlon Portugal”, frisa o diretor-geral, José Fonseca, citado em comunicado.