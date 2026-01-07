Decathlon sobe “salário mínimo” para mil euros brutos
Decathlon Portugal fixa salário mínimo dos seus trabalhadores efetivos nos mil euros brutos mensais. Salário de entrada das lideranças intermédias passa para 1.350 euros brutos.
A Decathlon decidiu avançar com um aumento do ordenado base mínimo dos trabalhadores que tem nos quadros para mil euros brutos mensais. É um valor superior ao salário mínimo nacional, que, a partir deste mês, passa a estar fixado em 920 euros brutos.
“A Decathlon Portugal inicia o ano com um reforço da sua política salarial, anunciando o aumento do salário base mínimo para todos os colaboradores com contrato sem termo, a tempo inteiro (40 horas) e com período experimental validado, que passa a ser de mil euros brutos mensais“, anunciou a empresa numa nota enviada esta manhã às redações.
A esta remuneração, acresce o subsídio de refeição e ainda potenciais prémios mensais de desempenho, “refletindo o contributo direto de cada colaborador para os objetivos da empresa“.
Por outro lado, a Decathlon decidiu rever o salário de entrada para funções de liderança intermédia, como responsáveis de desporto, que “passa a ser de 1.350 euros brutos mensais“.
“Considerando salário base, subsídio de refeição e isenção de horário, estes colaboradores passam a ter um salário bruto mensal garantido de 1.853 euros, podendo igualmente beneficiar de prémios mensais de performance“, salienta a empresa.
Estes reforços têm efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026, sendo refletidos nos respetivos processamentos salariais.
“É da nossa responsabilidade garantir condições justas, sustentáveis e alinhadas com os nossos valores, porque queremos que cada colaborador seja ainda mais vencedor do projeto e do crescimento da Decathlon Portugal”, frisa o diretor-geral, José Fonseca, citado em comunicado.
