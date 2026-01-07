Desemprego recua para 5,7% em novembro. Emprego em máximos

Desde fevereiro de 2002 que a taxa de desemprego não era tão baixa em Portugal. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em novembro fixou-se em 5,7%, recuando tanto em cadeia como em termos homólogos. Já o emprego está em máximos.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor inferior ao de outubro de 2025 em 0,1 pontos percentuais e ao de novembro de 2024 em 0,9 pontos percentuais”, informa o gabinete de estatística, num destaque publicado esta manhã.

É preciso recuar a fevereiro de 2002 para encontrar uma taxa de desemprego mais baixa, mostram ainda os dados do INE.

O gabinete de estatística adianta também que, no total, no penúltimo mês de 2025, havia 318,8 mil pessoas desempregadas em Portugal, menos nove mil do que em outubro e menos 41,1 mil do que há um ano.

Por outro lado, a população empregada abrangeu cerca de 5,3 milhões de pessoas, tendo aumentado tanto em cadeia (0,4%) como em termos homólogos (3,8%).

“Em novembro de 2025, a população empregada e a taxa de emprego (65,8%) atingiram, respetivamente, o valor mais elevado desde o início da série de dados“, destaca, assim, o INE.

Com estas trajetórias do emprego e do desemprego, a população ativa cresceu 0,2% face a outubro e 2,8% face a novembro de 2024, ultrapassando a fasquia das 5,6 milhões de pessoas.

Já a população inativa diminuiu em relação ao mês anterior (0,1%) e ao mês homólogo

de 2024 (1,6%), para cerca de 2,4 milhões de pessoas.

“A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,8% e diminuiu em relação ao mês anterior (0,2 pontos percentuais) e ao mesmo mês do ano anterior (1,3 pontos percentuais)”, frisa ainda o gabinete de estatísticas.

(Notícia atualizada às 11h30)