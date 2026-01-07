EDPR assina acordo de 30 anos para venda de eletricidade nos EUA

A EDP Renováveis (EDPR) assinou um acordo de 30 anos com a Consumers Energy Company (CeC) para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado enviado ao mercado.

“A EDPR assinou um ‘Power Purchase Agreement’ (‘PPA’) de 30 anos com a Consumers Energy Company para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar de 150 MWac (209 MWdc) no condado de Clark, Illinois, Estados Unidos da América (EUA)”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto deverá estar em operação no próximo ano. A conclusão do acordo está sujeita a aprovação por parte da Comissão de Serviços Públicos do Michigan.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa de Lisboa, as ações da EDPR subiram 0,31% para 12,91 euros.