EDPR assina acordo de 30 anos para venda de eletricidade nos EUA

  • Lusa
  • 18:22

A EDP Renováveis (EDPR) assinou um acordo de 30 anos com a Consumers Energy Company (CeC) para a venda de energia renovável produzida nos Estados Unidos.

A EDP Renováveis (EDPR) assinou um acordo de 30 anos com a Consumers Energy Company (CeC) para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado enviado ao mercado.

A EDPR assinou um ‘Power Purchase Agreement’ (‘PPA’) de 30 anos com a Consumers Energy Company para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar de 150 MWac (209 MWdc) no condado de Clark, Illinois, Estados Unidos da América (EUA)”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto deverá estar em operação no próximo ano. A conclusão do acordo está sujeita a aprovação por parte da Comissão de Serviços Públicos do Michigan.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa de Lisboa, as ações da EDPR subiram 0,31% para 12,91 euros.

