Eduardo Antunes assume presidência executiva da Glintt Global
Os restantes membros da Comissão Executiva são João Paulo Cabecinha, Luís Esgueva, Miguel Leocádio e Pedro Matos.
Eduardo Antunes assumiu funções como presidente da Comissão Executiva da Glintt Global, para o mandato 2026-2028, adiantou a empresa, em comunicado divulgado esta quarta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os restantes membros da Comissão Executiva são João Paulo Cabecinha, Luís Esgueva, Miguel Leocádio e Pedro Matos.
A empresa indicou que o Conselho de Administração se mantém “presidido por Paulo Gouveia, contando ainda, além dos membros da Comissão Executiva, com Diana Silva, Joana Resende, Margarida Bajanca, Paula Dinis, Rahim Sacoor e Rui Raposo”.
De acordo com a Glintt Global, esta estrutura reforça “a sua liderança executiva, assegurando uma gestão sólida, estratégica e estável, orientada para o desenvolvimento consistente da sua atividade nos diferentes mercados e setores onde atua”.
“Queremos reforçar a Glintt Global como uma empresa de referência na forma como criamos valor, em conjunto com as nossas equipas, clientes e parceiros. Estou convicto de que a excelência e os resultados se alcançam quando as pessoas estão envolvidas, motivadas e alinhadas com um propósito comum”, disse o presidente da Comissão Executiva, citado na mesma nota.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Eduardo Antunes assume presidência executiva da Glintt Global
{{ noCommentsLabel }}