Empresas

Eduardo Antunes assume presidência executiva da Glintt Global

  • Lusa
  • 20:45

Os restantes membros da Comissão Executiva são João Paulo Cabecinha, Luís Esgueva, Miguel Leocádio e Pedro Matos.

Eduardo Antunes assumiu funções como presidente da Comissão Executiva da Glintt Global, para o mandato 2026-2028, adiantou a empresa, em comunicado divulgado esta quarta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os restantes membros da Comissão Executiva são João Paulo Cabecinha, Luís Esgueva, Miguel Leocádio e Pedro Matos.

A empresa indicou que o Conselho de Administração se mantém “presidido por Paulo Gouveia, contando ainda, além dos membros da Comissão Executiva, com Diana Silva, Joana Resende, Margarida Bajanca, Paula Dinis, Rahim Sacoor e Rui Raposo”.

De acordo com a Glintt Global, esta estrutura reforça “a sua liderança executiva, assegurando uma gestão sólida, estratégica e estável, orientada para o desenvolvimento consistente da sua atividade nos diferentes mercados e setores onde atua”.

“Queremos reforçar a Glintt Global como uma empresa de referência na forma como criamos valor, em conjunto com as nossas equipas, clientes e parceiros. Estou convicto de que a excelência e os resultados se alcançam quando as pessoas estão envolvidas, motivadas e alinhadas com um propósito comum”, disse o presidente da Comissão Executiva, citado na mesma nota.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Eduardo Antunes assume presidência executiva da Glintt Global

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante um contacto com a população de Samora Correia, Santarém, 7 de janeiro de 2026. Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 8 de fevereiro.

ECO da Campanha. Saúde coloca Governo debaixo de fogo

Salomé Pinto, Lusa,

Mais uma morte às mãos do INEM voltou a pôr os holofotes sobre a ministra da Saúde. Ventura e Cotrim pediram a cabeça da governante. Marques Mendes acusou os candidatos de provocarem instabilidade.