Eduardo Antunes assume presidência executiva da Glintt Global

Eduardo Antunes assumiu funções como presidente da Comissão Executiva da Glintt Global, para o mandato 2026-2028, adiantou a empresa, em comunicado divulgado esta quarta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os restantes membros da Comissão Executiva são João Paulo Cabecinha, Luís Esgueva, Miguel Leocádio e Pedro Matos.

A empresa indicou que o Conselho de Administração se mantém “presidido por Paulo Gouveia, contando ainda, além dos membros da Comissão Executiva, com Diana Silva, Joana Resende, Margarida Bajanca, Paula Dinis, Rahim Sacoor e Rui Raposo”.

De acordo com a Glintt Global, esta estrutura reforça “a sua liderança executiva, assegurando uma gestão sólida, estratégica e estável, orientada para o desenvolvimento consistente da sua atividade nos diferentes mercados e setores onde atua”.

“Queremos reforçar a Glintt Global como uma empresa de referência na forma como criamos valor, em conjunto com as nossas equipas, clientes e parceiros. Estou convicto de que a excelência e os resultados se alcançam quando as pessoas estão envolvidas, motivadas e alinhadas com um propósito comum”, disse o presidente da Comissão Executiva, citado na mesma nota.