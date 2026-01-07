Estações de Andorra alcançam excelentes taxas de ocupação no Natal, com mais de 336 000 dias de esqui, o melhor registo dos últimos seis anos

As estações de Grandvalira Resorts registaram uma excelente ocupação durante as férias de Natal, com mais de 336 000 dias de esqui entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, superando ligeiramente a ocupação do inverno passado, que foi o melhor Natal desde 2019-2020, tornando este ano o melhor Natal dos últimos seis anos.

As boas condições de neve foram protagonistas graças às múltiplas nevascas e ao trabalho das equipas no terreno, que permitiram ter uma das melhores ofertas de esqui dos últimos anos nesta época.

Em média, foram abertos mais de 190 quilómetros esquiáveis em Grandvalira durante o período de Natal, condições extraordinárias para esta altura da temporada, com espessuras de neve de até 80 centímetros. Da mesma forma, Ordino Arcalís e Pal Arinsal operaram 100% das pistas e teleféricos durante todas as férias, com espessuras de até 135 e 100 centímetros, respetivamente, algo que também não acontecia há anos.

«O balanço das férias de Natal nas estações de Andorra é muito positivo, não só em termos de ocupação, igualando os números positivos que registámos no inverno passado, mas especialmente em termos de condições de neve, que foram totalmente extraordinárias para a época da temporada em que nos encontramos», afirmou o diretor de marketing da Grandvalira Resorts, David Ledesma.

O dia de maior afluência aos domínios de Andorra foi 29 de dezembro, com um total de 34.523 esquiadores distribuídos pelas três estações, um número que também representa o recorde de esquiadores num mesmo dia desde que todos os domínios do país estão sob a égide da Grandvalira Resorts, ou seja, desde a temporada 2022-2023. Na divisão por estação, Grandvalira recebeu nesse dia 25.412 esquiadores, Pal Arinsal recebeu até 6.088 visitantes e Ordino Arcalís um total de 3.023, embora para esta última estação o dia de maior afluência tenha sido 28 de dezembro, com 3.348 pessoas.

A boa afluência de esquiadores até agora, juntamente com a previsão de reservas para as próximas semanas, permite que as perspetivas para janeiro e fevereiro sejam muito positivas nas estações de Andorra. «As reservas antecipadas estão a um bom ritmo e apontam para boas previsões para as próximas semanas, e esperamos que as condições continuem a acompanhar-nos», explica Ledesma. Nesse sentido, as previsões meteorológicas para os próximos dias também são favoráveis e esperam-se novas nevadas que contribuirão para manter a camada de neve em excelentes condições e as estações 100% abertas com neve fresca e de qualidade.

PROPOSTAS DE NATAL

As atividades especiais de Natal preparadas pelas estações foram muito bem recebidas mais uma vez, tanto por esquiadores como por não esquiadores, sendo as mais esperadas as descidas com tochas e luzes em Soldeu, Pas de la Casa e, como novidade, a descida com luzes que também foi celebrada em Pal Arinsal. É claro que não faltou o Pai Natal, que apareceu nos Jardins de Neve das estações, ou a esquiar em Ordino Arcalís, e recebeu a visita das crianças na Cabaneta d’Incles de Canillo e no restaurante Rústic de Pal Arinsal; e os Reis Magos, que ontem chegaram com uma grande cavalgada em Pas de la Casa e certamente deixaram muitos presentes nas casas andorranas.

Os estabelecimentos de restauração funcionaram a 100% e os esquiadores partilharam os seus momentos musicais com DJ ao vivo em algumas das esplanadas. As escolas de esqui, por sua vez, também trabalharam a pleno vapor e ajudaram milhares de esquiadores a melhorar a sua técnica. Neste sentido, destacou-se o serviço Top Class, um método exclusivo das estações com monitores de alto nível, atendimento 100% personalizado e serviços premium, como material de alta qualidade, correção por vídeo e acesso a áreas VIP.

As diferentes propostas de après-ski oferecidas pelas estações consolidam-se como parte fundamental da visita à neve. Uma forma de prolongar os dias com jantares sob as estrelas, esqui noturno, música e muita festa. Neste sentido, o Wine & Meat by Jean Leon celebrou a primeira edição das Jazz Leon Classic Nights, uma elegante velada para desfrutar de um jantar na montanha com concerto de jazz ao vivo e que foi um sucesso total.

O L’Abarset, por sua vez, foi o rei indiscutível das festas après-ski andorranas durante estas férias. Desde o início da temporada, o famoso local de El Tarter recebeu um total de 25.000 visitantes e, entre as tardes repletas de música durante o Natal, contou com grandes DJs de referência como Melanie Ribbe, Anthony Godfather, DJ Oliver, Francisco Allendes ou Aj Christou. Também se destacaram a primeira Bresh da temporada, a festa mais «bonita» do mundo, a festa beneficente The Trivute e o segundo Brunch Electronik deste inverno, que contou com 2manydjs, Ryan Elliot e Taty Alzate. Pelo segundo ano, L’Abarset celebrou uma grande festa de Ano Novo, que esgotou os bilhetes e se prolongou até às 4 da manhã, com um novo sucesso absoluto. Da mesma forma, o restaurante L’Abarset manteve um ritmo muito elevado de reservas e clientes, que demonstraram grande satisfação com a experiência gastronómica e global.