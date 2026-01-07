Filas diminuem no aeroporto de Lisboa. Tempo máximo de espera baixa para uma hora

A suspensão do sistema de entradas e saídas no espaço Schenghen (EES) e o reforço de meios humanos no controlo de fronteiras do aeroporto Humberto Delgado reduziu de forma significativa os tempos máximos de espera dos passageiros, assegura ao ECO o presidente da RENA – Associação das Companhias Aéreas em Portugal.

“Neste momento estamos com apenas alguns picos de espera de uma hora, uma hora e picos”, afirma Paulo Geisler. Um cenário bem diferente das seis e sete horas que se chegaram a verificar em dezembro.

O responsável da RENA atribui a melhoria a uma ligeira redução do tráfego, mas também às últimas decisões do Governo, que a 30 de dezembro anunciou a suspensão por três meses da aplicação do novo sistema de entrada e saída de passageiros no espaço Schengen. O controlo de fronteiras foi também reforçado, desde terça-feira, com 24 militares da GNR. “As medidas surtiram efeito, sem dúvida nenhuma”, considera o presidente da RENA.

Paulo Geisler apela, ainda assim, a que “exista um investimento da ANA” e que “a concessionária, com o Governo, consigam proporcionar um acolhimento mais simpático para os passageiros em períodos de pico”, sublinhando que está em causa a imagem de Portugal e do turismo nacional. Além de aumentar o espaço e conforto da área do controlo de fronteiras, o presidente da RENA considera que é necessário melhorar a gestão das filas.

O sistema EES, entretanto suspenso, começou a ser aplicado a partir de 12 de outubro de 2025, de forma gradual, e terá de estar completamente implementado até 10 de abril de 2026 com a recolha de dados biométricos de todos os passageiros. Paulo Geisler espera que até essa data existam “mais quiosques eletrónicos e um reforço de meios com mais agentes da PSP ou GNR”.

O Governo anunciou em dezembro um aumento de 30% na capacidade de equipamentos eletrónicos e físicos de controlo de fronteiras, “até ao máximo suportado pela atual infraestrutura aeroportuária”. O investimento previsto, de até 7,5 milhões de euros, foi aprovado pelo Conselho de Ministros a 29 de dezembro.

A ANA inaugura oficialmente esta terça-feira as obras de ampliação do Terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado, com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação. O presidente da RENA considera que as condições “não serão ótimas ainda, mas vão melhorar”.