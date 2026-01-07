Há mais de 500 vagas de empregos nos aeroportos. Recrutamento será feito “online”

Há mais de 500 vagas de emprego disponíveis em quatro aeroportos portugueses (Lisboa, Porto, Faro e Funchal). A campanha de recrutamento vai decorrer online, entre 13 e 15 de janeiro.

“A Job&Talent powered by Multitempo anuncia a habitual iniciativa de recrutamento no início de cada ano, com mais de 500 vagas disponíveis para os aeroportos portugueses. Adotando o formato de entrevista online, os “Open Air Days” permitirão a participação de profissionais de todo o país, de forma prática e acessível”, é adiantado numa nota enviada às redações.

Em concreto, as sessões de recrutamento virtuais abrangem os aeroportos Internacional de Lisboa Humberto Delgado, Francisco Sá Carneiro no Porto, Internacional de Faro Gago Coutinho e Madeira Cristiano Ronaldo.

No caso dos aeroportos do Funchal e de Faro, a inscrição tem de ser feita até 9 de janeiro, sendo que as sessões online acontecerão no dia 13 (a partir das 10h00). Já no caso dos aeroportos de Lisboa e do Porto, a inscrição tem de ser feita até 12 de janeiro, estando as sessões previstas para 14 e 15 de janeiro, respetivamente (também a partir das 10h00).

As vagas destinam-se a diversas funções operacionais, incluindo assistência em escala, tráfego e apoio a passageiros, com “destaque para a função de apoio a passageiros com mobilidade reduzida”.

Segundo Sandra Santos, senior account manager da Job&Talent, “a escolha do modelo online para este ano reflete a aposta em processos ágeis, inclusivos e centrados na experiência do candidato, alinhados com os critérios do setor aeroportuário”.