Hoje nas notícias: bancos na Venezuela, TAP e restaurantes

Banca portuguesa com exposição limitada à Venezuela

Os bancos portugueses asseguram ter uma exposição limitada à Venezuela, ainda que tenham lá residentes como clientes. No caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), esta tem apenas um escritório com dois trabalhadores num dos bairros mais caros de Caracas, que serve para atender portugueses residentes no país sul-americano que sejam seus clientes. É esta atividade que o banco público procura proteger da tensão causada pela captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro. “Estamos a acompanhar de perto a situação no país, em conjunto com as autoridades portuguesas, de forma a acautelar a segurança dos nossos colaboradores. Nesta altura, continuamos a servir os clientes, com as portas abertas, sempre que for possível em termos de segurança”, afirma a assessoria de imprensa da CGD. Já o BCP, que há cinco anos se desfez do seu escritório de representação na Venezuela, diz que tem clientes que consegue servir a partir de território nacional.

Seis meses depois, TAP ainda não tentou negociar com a Azul

Em julho passado, quando o Governo oficializou o início do processo de privatização da TAP, o ministro das Infraestruturas assumiu, igualmente, os processos pendentes sobre a companhia aérea, nomeadamente o dos tripulantes, mas também o da Azul. Na altura, Miguel Pinto Luz mandatou o conselho de administração negociar com a companhia brasileira, mas até hoje, seis meses volvidos, nunca houve qualquer reunião. O conselho de administração da TAP, liderado por Carlos Oliveira desde o verão, não teve contacto com os representantes da companhia fundada por David Neeleman desde que foi mandatado para o fazer. Assim, as negociações entre a transportadora portuguesa e a Azul, em relação ao empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros, subscrito em 2016 e que já ascende a mais de 177 milhões de euros, não passaram de uma intenção do ministro.

Empresários alarmados com fecho de restaurantes tradicionais

O presidente da associação nacional Pro.Var, Daniel Serra, alerta que há cada vez mais restaurantes a fechar, sobretudo de comida típica portuguesa. A substituição das tascas ou pequenos estabelecimentos de bairro por cadeias de restauração, especialmente de fast food, ou por restaurantes dentro de supermercados, é uma tendência que já se espalhou pelo país. “Basta ir ao Idealista e verificar: nunca houve, em momento algum, tantos restaurantes à venda como agora. Isso é um indicador claro de que a situação é muito grave. Há casos de negócios viáveis que os proprietários admitem vender”, assegura Daniel Serra, que pede ao Governo a redução do IVA para os 6% na comida. Mais otimista, Nuno Rocha, vice-presidente da Associação Nacional de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), recusa falar em crise, admite antes uma fase de mudança na oferta. Porém, ambos concordam que os pequenos restaurantes são os mais frágeis contra cadeias de restauração.

Educação. Falta de acordo deixa 2.º período ameaçado por protestos

A Federação Nacional dos Professores (FENPROF) considera que a revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD) “ameaça desvalorizar a profissão”. Segundo a organização sindical, há um agravamento da falta de professores e, por isso, vê na revisão do documento um fator determinante para resolver o problema. No entanto, num comunicado que antecede a nova ronda negocial desta quarta-feira, a FENPROF acusa o Ministério da Educação, Ciência e Inovação de apontar “em sentido contrário ao da resposta à premissa fundamental” na proposta inscrita no capítulo ‘perfil geral do docente, direitos, deveres e garantias’ do ECD. O sindicato argumenta que a proposta da tutela força a integração do Referencial de Competências da Administração Pública (ReCAP) como determinante do perfil geral do docente, tendo como consequência “uma rutura profunda com a conceção da docência enquanto profissão intelectual, ética e pedagógica, com identidade própria”. Se não for ao encontro de algumas exigências, promete avançar com “grande iniciativa de professores”.

Mais 6.562 utentes sem médico de família nos centros de saúde

Em dezembro, não só aumentou o número de utentes inscritos nos centros de saúde e o número de utentes com médico atribuído, como também o número de utentes sem médico de família. Segundo os dados do Registo Nacional do Utente (RNU), no espaço de 12 meses, entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, os Cuidados de Saúde Primários (CSP) registaram mais 235 mil utentes inscritos, num total de 10.734.672 utentes nos CSP (mais 10.130 do que em novembro). Destes, 1.563.710 não tinha médico de família — mais 6.562 face ao mês anterior. Os utentes com médico totalizavam 9.159.219, mais 3.585 do que no final de novembro. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais problemática, com quase 30 em cada 100 utentes sem médico de família, o que equivale a 71,5% do total nacional.

