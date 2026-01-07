Investidor da Unbabel impugna venda da startup à TransPerfect

⚡ ECO Fast O fundo espanhol Buenavista Equity Partners, investidor da Unbabel, intentou uma ação contra a venda da startup à TransPerfect.

Entre os réus no processo encontram-se a própria Unbabel, a TransPerfect e a Wuessen Lending, uma empresa com sede no Luxemburgo.

A venda da Unbabel à TransPerfect ocorreu por "um valor relativamente baixo" e gerou uma "perda total" para muitos dos investidores.

A venda da Unbabel chegou aos tribunais. A poucos dias do Natal, o fundo Buenavista Equity Partners, que tinha investido na startup portuguesa, intentou uma ação contra o negócio que deixou a startup nas mãos da norte-americana TransPerfect.

Informações publicamente disponíveis no portal Citius, consultadas pelo ECO, mostram que a ação deste fundo com sede em Madrid deu entrada na Comarca de Lisboa, no Juízo Central Cível, no dia 23 de dezembro, no valor de 12,75 milhões de euros. Entre os réus encontram-se a própria Unbabel, a TransPerfect e a Wuessen Lending, uma empresa com sede no Luxemburgo.

De acordo com o Citius, o processo em causa é uma “ação pauliana”, um tipo de impugnação “que permite aos credores contestarem, por via judicial, contratos celebrados pelos devedores de onde resultem prejuízos para os legítimos interesses dos credores”, explica o dicionário jurídico do Diário da República.

Não foi possível consultar o processo antes da publicação desta notícia, mas a descrição sugere uma tentativa de impugnação da venda da Unbabel em tribunal por um dos seus anteriores acionistas.

Contactada para explicar o teor do processo contra a Unbabel, fonte oficial da Buenavista respondeu que não fará “quaisquer comentários sobre este assunto”. Igualmente, o ECO instou a TransPerfect a comentar, através do escritório da empresa em Lisboa, mas não obteve resposta. O fundador da Unbabel, Vasco Pedro, também não quis comentar.

"Nós (Buenavista) não iremos fazer nenhum comentário sobre este assunto.” Buenavista Equity Partners Fonte oficial

Investidores perderam tudo

A venda da Unbabel à TransPerfect foi anunciada publicamente em agosto de 2025 – mas, como revelou o ECO em setembro, gerou uma “perda total” para muitos investidores.

Apesar de ser vista publicamente como uma das startups tecnológicas mais promissoras do país, a Unbabel estava presa por um fio, a perder clientes para soluções de IA generativa sem intervenção humana, financeiramente mais acessíveis. Duas reestruturações, realizadas em outubro de 2024 e janeiro de 2025, foram incapazes de conduzir a empresa a outro destino.

Entre junho de 2024 e junho de 2025, o volume de negócios da Unbabel afundou 45,6%, para 8,541 milhões de euros. Além disso, a Unbabel manteve um resultado operacional (EBITDA) negativo durante quatro trimestres seguidos, que chegou a ser superior a 12,5 milhões de euros no último trimestre de 2024, tendo-se desagravado para -4,341 milhões no final de junho deste ano, depois de um processo de reestruturação levado a cabo no início do ano, segundo informações obtidas pelo ECO.

A impugnação do negócio com a TransPerfect pela Buenavista Equity Partners abre, assim, um novo capítulo na história da startup portuguesa de traduções fundada em 2013, que chegou a 2025 avaliada em torno dos 300 milhões de euros, apurou o ECO, mas que acabou vendida a um concorrente muito maior e por “um valor relativamente baixo”.

A Wuessen Lending era credora sénior da Unbabel, com dívida garantida, e terá desempenhado um papel relevante no negócio da venda dos ativos da Unbabel à TransPerfect, numa altura em que a startup estava sob intensa pressão financeira, apurou o ECO. Esta dívida tinha sido contraída pela Unbabel junto do Silicon Valley Bank, que faliu em março de 2023, para adquirir duas empresas na Alemanha e Israel.