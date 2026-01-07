José Azevedo Pereira vai ser o próximo CEO do Banco Montepio

Virgílio Lima mantém o tabu publicamente, mas já há decisões em relação ao futuro CEO do Banco Montepio. Pedro Leitão não vai ser reconduzido na liderança do banco da Associação Mutualista, após ter visto o mandato terminar no final do ano passado. E já há um nome para o lugar: José Azevedo Pereira, ex-diretor da Autoridade Tributária e CEO do Eurobic até há pouco tempo, apurou o ECO junto de duas fontes conhecedoras do processo.

Pedro Leitão foi nomeado para a liderança do Banco Montepio em 2020, tendo sido reconduzido em 2022, mas o seu trabalho chega agora ao fim e com reparos do seu acionista, nomeadamente em relação aos resultados que tem vindo a apresentar nos últimos anos. Foi o próprio presidente da Associação Mutualista (reeleito em dezembro) que o disse em entrevista à Lusa em novembro. Nessa entrevista, afirmou que “o banco [Montepio] tem potencial de remuneração maior” e que há a expectativa de que os dividendos subam nos próximos anos. “Tem ainda um potencial de remuneração maior. Desde 2012 que não havia dividendos. Há dois anos tivemos os primeiros dividendos, o ano passado também. Na medida em que o banco também tem um melhor desempenho, é natural que os dividendos vão subindo. Face ao capital investido, temos expectativas de um maior volume de dividendos no futuro próximo e de forma crescente“, afirmou. Em 2024, recorde-se, o Banco Montepio pagou seis milhões de euros de dividendos.

Esta terça-feira, na tomada de posse para um novo mandato à frente do grupo mutualista, Virgílio Lima não só recusou comentar se Pedro Leitão iria continuar, preferindo manter o tabu em relação a este tema, como também não quis dizer se faz uma avaliação positiva ou negativa do seu trabalho. Ainda assim, o ECO sabe que Pedro Leitão está mesmo de saída e que José Azevedo Pereira é o nome escolhido para liderar o banco. Questionados pelo ECO, nem Associação Mutualista nem o próprio Azevedo Pereira fazem comentários.

Azevedo Pereira foi diretor-geral da Autoridade Tributária entre 2007 e 2012 e substituiu Teixeira dos Santos como CEO do Eurobic em 2020, num momento de forte turbulência para o banco, devido ao caso Luanda Leaks que envolveu Isabel dos Santos, então acionista de referência do Eurobic.

Com a venda do Eurobic ao Abanca, no verão de 2024, José Azevedo Pereira acabou por deixar a liderança do banco recentemente e tem agora um novo capítulo no setor pela frente.

O nome ainda tem de ser aprovado pelo Banco de Portugal. Disso mesmo deu conta Virgílio Lima esta terça-feira. O acionista espera dar novidades em abril, após a apresentação das contas anuais do Banco Montepio e com a realização de uma assembleia geral para eleger os novos órgãos sociais da instituição financeira.