Líder interina da Venezuela coloca perito em economia na vice-presidência. Acompanhe aqui

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, começa a fazer mudanças depois de assumir o cargo na sequência da captura de Nicolás Maduro, ao apontar para ‘vice’ um antigo presidente do banco central, que trabalhou antes na indústria petrolífera.

Já a Casa Branca está a organizar uma reunião na Sala Oval com executivos de empresas petrolíferas sobre a Venezuela. No encontro previsto para sexta-feira é esperada a participação de representantes de Exxon, Chevron e ConocoPhillips.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos relativos à mudança de poder na Venezuela.