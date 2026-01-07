Líder interina da Venezuela coloca perito em economia na vice-presidência. Acompanhe aqui

Mudança de poder na Venezuela

Trump garante que sucessora de Nicolás Maduro aceitou vender entre 30 milhões a 50 milhões de barris de petróleo de "alta qualidade" aos EUA ao preço de mercado. Acompanhe aqui as últimas novidades.

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, começa a fazer mudanças depois de assumir o cargo na sequência da captura de Nicolás Maduro, ao apontar para ‘vice’ um antigo presidente do banco central, que trabalhou antes na indústria petrolífera.

Já a Casa Branca está a organizar uma reunião na Sala Oval com executivos de empresas petrolíferas sobre a Venezuela. No encontro previsto para sexta-feira é esperada a participação de representantes de Exxon, Chevron e ConocoPhillips.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos relativos à mudança de poder na Venezuela.

