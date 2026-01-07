Luís Rodrigues é o novo administrador executivo da InvestBraga por decisão do presidente do município

O diretor da Startup Braga, Luís Rodrigues, será o novo administrador executivo da InvestBraga, substituindo Carlos Silva em funções desde 2017. A decisão foi anunciada esta quarta-feira pelo presidente da câmara minhota, João Rodrigues.

O autarca bracarense justifica a sua escolha com “a experiência [de Luís Rodrigues] demonstrada na liderança da Startup Braga”, o hub de inovação da InvestBraga, onde já deu “a garantia de capacidade de execução e de foco em resultados”. Com Luís Rodrigues na liderança, vinca, “a InvestBraga reforça a sua missão de atrair investimento, apoiar empresas e criar mais e melhor emprego no concelho”.

Para o presidente do município de Braga esta é a escolha certa: “Luís Rodrigues conhece por dentro aquilo que a InvestBraga tem de fazer bem: ligar inovação à economia real, aproximar talento de oportunidades e transformar projetos em investimento e emprego”. O autarca considera, por isso, que o novo administrador executivo tem provas dadas.

Licenciado e pós-graduado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, Luís Rodrigues integra ainda o Conselho Estratégico da Startup Portugal, o Conselho Consultivo da Rede Nacional de Incubadoras e o Conselho Consultivo Local de Inovação e Ciência de Braga. Foi ainda vogal da Comissão Técnica de Normalização “Qualidade e Inovação nas Startups”.