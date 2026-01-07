Maria Barbosa é a nova responsável de Laboral da CS’Associados

Maria Barbosa assume funções como responsável pela área de Direito Laboral da CS’Associados, três anos após a sua integração, como consultora, nesta sociedade de advogados.

Com 20 anos de atividade profissional, Maria Barbosa tem experiência na prestação de assessoria especializada a clientes nacionais e internacionais dos mais variados setores de atividade, tendo participado em operações de reestruturação empresarial, processos de aquisição de empresas e ainda em procedimentos de reestruturação salarial e implementação de programas de benefícios. Nos últimos anos a sua atividade destacou-se em processos de negociação coletiva e ainda no patrocínio de diversos processos judiciais de elevada complexidade técnica.

Fonte da CS’Associados afirma que “Estamos muito satisfeitos com esta evolução natural na carreira da Maria, resultado do seu talento, da sua consistente prestação e dedicação. A área fica muito bem entregue nas mãos da Maria que continuará a assegurar a excelência dos serviços que sempre a caracterizou.”

Segundo Maria Barbosa “O desafio é grande, mas é com entusiasmo e empenho que abraço esta nova fase, acreditando que contribuirei de forma muito positiva para a excelência no serviço ao cliente e o elevado nível de aconselhamento jurídico que a CS’Associados presta.”